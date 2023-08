Team USA a débuté sa préparation pour le Mondial avec une victoire contre Porto Rico. On y voit plus clair dans ce que Steve Kerr veut mettre en place.

Team USA jouait son premier match de préparation pour la Coupe du monde 2023 la nuit dernière, à Las Vegas, sous les yeux de quelques célébrités, à commencer par la paire de potes rabibochés, Kevin Durant-Draymond Green. On aurait préféré voir au moins l'un de ces deux-là sur le terrain pour affronter Porto Rico, mais les Américains n'ont pas eu besoin de leur star power habituel pour remporter (117-74) cette rencontre.

On attendait de voir quel cinq Steve Kerr allait lancer pour cette première sortie et le coach des Warriors a respecté la logique des derniers jours d'entraînement. Jalen Brunson, Anthony Edwards, Mikal Bridges, Brandon Ingram et Jaren Jackson Jr ont démarré, mais l'ensemble du groupe à l'exception de Josh Hart, ménagé, a participé.

Team USA a mis un peu plus d'une mi-temps à vraiment se détacher et à creuser l'écart au-delà des 10 points. Anthony Edwards (15 pts), Cam Johnson (15 pts) et Mikal Bridges (14 pts) ont été les plus saignants offensivement, mais il faut aussi retenir les 12 passes de Tyrese Haliburton en 21 minutes, avec le meilleur +/- de son équipe, mais aussi le double-double de Jalen Brunson (11 pts, 12 rbds), annoncé comme le "leader naturel" de l'équipe par Steve Kerr lui-même.

Sur la rotation intérieure, il semblerait que Bobby Portis (11 pts en 10 min) parte devant Walker Kessler, apparu 4 petites minutes.

Steve Kerr s'est montré satisfait de la performance de son équipe, notamment d'Anthony Edwards, actif des deux côtés du terrain.

"Anthony a été super. Le jeu FIBA lui convient très bien grâce à son impact physique en attaque et en défense. En FIBA, les contacts sur les drives sont autorisés mais il peut absorber le contact grâce à sa puissance. En défense, il peut utiliser son corps pour empêcher les adversaires de pénétrer. Je l'ai trouvé super, mais j'ai trouvé que toute l'équipe avait bien joué", a-t-il déclaré sur ESPN.

