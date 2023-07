Team USA : les jeunes de la NBA appelés pour préparer le Mondial

Pour se préparer pour la Coupe du monde de basket, qui se tiendra cet été du 25 août au 10 septembre, Team USA a décidé de faire appel à la jeunesse. Comme souvent, les partenaires d’entraînement de la sélection américaine seront des joueurs NBA encore inexpérimentés.

Dans ce groupe, on retrouvera notamment Chet Holmgren, Jalen Williams, Cade Cunningham, Jalen Green et Keegan Murray, selon Shams Charania de The Athletic. Des profils qui auront sans doute à cœur de montrer ce dont ils sont capables en vue des prochaines échéances internationales, dont les Jeux olympiques de Paris en 2024.

Team USA est au complet pour le Mondial : c'est jeune et… prenable ?

Holmgren, Green et Williams feront également partie de la Select Team. En plus de s’entraîner avec les 12 joueurs de la sélection, ils seront éligibles à se déplacer avec l’équipe en Asie et pourront servir de remplaçants en cas de pépin. Lors des Jeux olympiques de Tokyo en 2021, Keldon Johnson avait obtenu sa première cape de cette manière.

Au camp d’entraînement, à Las Vegas à partir du 3 août, ils rejoindront notamment Anthony Edwards, Mikal Bridges, Jaren Jackson Jr, Brandon Ingram et Jalen Brunson. La liste complète des partenaires d’entraînement et de la Select Team sera annoncée à une date ultérieure.

