Team USA roule sur la Slovénie et impressionne encore

L'été commence bien pour le Team USA. Avec un effectif jeune et moins chargé en superstars par rapport aux Jeux Olympiques de Tokyo, la sélection américaine fait tout de même forte impression depuis le début de sa préparation pour la Coupe du Monde FIBA. Après une large victoire contre Porto-Rico, l'équipe coachée par Steve Kerr a dominé la Slovénie hier. Un succès 92-62 sans forcer face à une formation certes privée de son meilleur élément puisque Luka Doncic ne jouait pas après une petite frayeur contre l'Espagne.

Anthony Edwards a mené les siens en inscrivant 15 points. Mais la marque a été globalement été équilibrée - une fois de plus - pour les Etats-Unis avec par exemple 11 points et 8 passes de Jalen Brunson ou encore 10 points d'Austin Reaves et Tyrese Haliburton. Tous les joueurs ont contribué à la victoire. Kerr avait reconduit le même cinq que lors du premier match test, avec donc Brunson et Edwards accompagnés de Brandon Ingram, Mikal Bridges et Jaren Jackson Jr.

Les Américains ont encore misé sur leur défense, leur vitesse et leurs qualités athlétiques pour faire la différence. Cette équipe est (traditionnellement) injouable quand elle provoque de nombreuses pertes de balle avant de courir en contre-attaque et de multiplier les paniers faciles pour faire gonfler l'écart. La Slovénie a souffert et la rencontre a été marquée par plusieurs actions spectaculaires.

Le Team USA rejoue dès ce soir, contre l'Espagne, avant de défier la Grèce et l'Allemagne à Abu Dhabi la semaine prochaine. De quoi assurer une montée en puissance continue avant la Coupe du Monde aux Philippines. Les champions olympiques en titre sont dans le même groupe que la Nouvelle Zélande, la Grèce et la Jordanie.

