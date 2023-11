Terance Mann révèle la vérité sur la gueule qu’il tirait en voyant James Jarden dans le vestiaire

Vous avez sans doute vu passer cette vidéo de James Harden qui entre dans le vestiaire des Los Angeles Clippers la semaine dernière, peu après l'officialisation de son trade en provenance de Philadelphie. On y voit le MVP 2018 saluer chaleureusement Russell Westbrook, pendant que Terance Mann regarde la scène d'un air à la fois désintéressé et circonspect. Forcément, voir Mann tirer cette tête pour ce que l'on pensait être la première apparition de James Harden dans le vestiaire a fait parler. L'intéressé a tenu à mettre les choses au clair. Il n'a aucun problème avec son nouveau coéquipier, loin de là, et tout est parti d'une mauvaise interprétation.

"Tout le monde a pété un câble avec ça. Ce qui s'est passé, c'est que James était déjà venu dans le vestiaire avant, on l'avait déjà accueilli et on avait déjà discuté. Là, c'était juste la première fois qu'ils se voyaient avec Russ. Mais pas la première fois que nous on le voyait. Je le connais depuis des années et on s'entend bien, je suis très content de jouer avec lui".

James Harden va faire ses débuts ce lundi soir sous le maillot des Clippers, lors d'un match contre les New York Knicks.

Grande première à venir pour James Harden !