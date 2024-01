Terry Rozier arrive à Miami, Kyle Lowry envoyé à Charlotte

Le Heat et les Hornets viennent de boucler un trade. Terry Rozier arrive à Miami, qui se sépare dans le même temps de Kyle Lowry et d'un tour de Draft.

Le Heat est passé à l'action. D'après Adrian Wojnarowski d'ESPN, Terry Rozier est envoyé à Miami, pendant que Kyle Lowry et un 1er tour de Draft 2027 filent à Charlotte. On imagine que Lowry ne fera pas de vieux os chez les Hornets et cherchera un buyout ou un trade (le souhait des Hornets) pour rejoindre une équipe qui sied mieux aux ambitions qu'il entretient pour sa fin de carrière.

Miami réussit ce qui ressemble à un joli coup, puisque Rozier va apporter du scoring (il tourne à 23.2 points par match cette saison) et semble avoir la mentalité pour se fondre dans le collectif coaché par Erik Spoelstra. Il devrait occuper la fonction de 6th man et retrouver du basket de haut niveau à South Beach, après avoir été l'un des chouchous de Danny Ainge à Boston, jusqu'au trade qui avait permis aux Celtics de faire venir Kemba Walker en 2019.

Pour ce qui est de la suite des opérations pour Lowry, qui fêtera ses 38 ans dans deux mois, il est possible que des équipes en quête d'expérience à la mène, cherche à la relancer en tant que back up. On pense aux Lakers, ou à la franchise de sa ville d'origine, Philadelphie.

Miami gagne donc en profondeur mais se garde tout de même un peu de marge de manoeuvre grâce à la présence de Tyler Herro, qui reste un asset certain dans l'optique d'un trade si Pat Riley décide de se lancer à la poursuite d'un joueur avec un CV plus ronflant, comme il l'a tenté lors de la dernière intersaison avec Damian Lillard.

Quel joueur égalera ou battra les 81 points de Kobe Bryant ?