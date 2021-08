Terry Rozier reste à Charlotte et prend un très joli chèque

Les Charlotte Hornets croient en Terry Rozier et ils viennent de lui montrer. L'ancien meneur des Boston Celtics, qui sort de la meilleure saison de sa carrière, a signé pour 4 ans et 97 millions de dollars avec Charlotte, annonce Shams Charania de The Athletic.

Il est assez clair que Michael Jordan et Mitch Kupchak comptent sur Rozier pour accompagner LaMelo Ball au sein du backcourt dans les années à venir.

La révélation choquante de Terry Rozier à propos de Michael Jordan

Si les Hornets ont manqué les playoffs en 2021, ils ont affiché quelques promesses, Terry Rozier le premier. A 27 ans, l'ex-arrière de Louisville a tourné à 20.4 points, 4.4 rebonds et 4.2 passes de moyenne, mais aussi le cinquième plus gros total de paniers à trois points marqués en NBA sur la saison.

Durant l'intersaison, les Hornets ont recruté Kelly Oubre Jr, Mason Plumlee, mais aussi les rookies James Bouknight, JT Thor et Kai Jones.

Charlotte Hornets guard Terry Rozier has agreed to a four-year, $97 million max contract extension, his agent Aaron Turner of @VerusTeam told @TheAthletic @Stadium. The guaranteed deal takes Rozier through the 2025-26 season.

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 19, 2021