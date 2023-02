The Surgeon et Nike offrent au King une LeBron XX unique

Si les trades actuels nous mettent la cervelle en ébullition, d'ici quelques années nous nous rappellerons de cette semaine surtout comme celle qui a vu tomber le record de points marqués en saison régulière. Si vous êtes abonnés comme notre rédaction à moult comptes Insta parlant de NBA, vous avez vu la photo du boss de Nike, Phil Knight, aux côtés de Bryce et Bronny James. Forcément, le boss de la marque au Swoosh ne pouvait rater ce moment qui ne fait que magnifier la love story qui existe avec LeBron James depuis maintenant 20 ans.

Du coup il y avait fort à parier qu'une paire commémorative serait préparée pour célébrer cet énième accomplissement. C'est chose faite avec la participation de The Shoe Surgeon, certainement le meilleur au monde en matière de custom. En résulte une incroyable paire de LeBron XX beaucoup plus premium que la plus premium de vos sneakers. Recouverte de cuir blanc façon croco et de swooshes dorés assortis à l'intérieur de la chaussure en satin, cette LeBron reprend sur la semelle les grandes marques de la course au record du King à travers les années, pour en arriver à ce mythique chiffre 38.388 qui s'affiche fièrement sur l'outsole transparente. L'arrière de la semelle est un dégradé de blanc et or.

Même si cette LeBron XX ne sera pas commercialisée (car exemplaire unique), on ne peut qu'applaudir un tel travail, et souhaiter (soyons foufous) qu'un jour ce type d'exclusivité puisse arriver dans nos collections.

Les images de la The Surgeon x Nike LeBron XX “38,388”