Théo Maledon coupé par les Hornets, c’est quoi la suite ?

Théo Maledon n'est plus sous contrat en NBA. Quel choix fera l'ancien meneur de l'ASVEL ?

A l'heure qu'il est, Théo Maledon n'est plus dans un roster NBA. Apparu à 13 reprises cette saison et de moins en moins utilisé, l'ancien pensionnaire de l'Insep a été coupé par les Charlotte Hornets. Maledon, 22 ans, était en two-way contract et a la possibilité de rechercher un nouveau deal ailleurs, de faire la saison en G-League ou de revenir en Europe, lui qui avait quitté l'ASVEL en 2020 pour être drafté en 34e position de la Draft.

Théo Maledon avait fait des débuts intéressants avec OKC, en affichant notamment la meilleure moyenne de points pour un rookie français, mais avait progressivement disparu des plans au Thunder. Tradé à Houston, Maledon avait ensuite été coupé, puis relancé par les Hornets, avec lesquels il tournait à 4.2 points par match cette saison à 28% au tir.

Un comeback en France ou sur la scène européenne semble être ce qui lui donnerait les meilleures chances de prétendre à une place dans le groupe de Vincent Collet pour les Jeux Olympiques, mais l'affaire semble compliquée pour celui qui avait décidé de faire l'impasse sur les JO 2020 pour se préparer pour la saison NBA à venir.

CQFR : Fox royal, Harden et les Clippers enfoncent Golden State