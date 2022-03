Théo Maledon revit, c’est encourageant pour la suite

Après son choix de ne pas participer aux Jeux Olympiques à Tokyo pour travailler de son côté en vue de la saison NBA avec Oklahoma City, on avait été déçus de voir Théo Maledon jouer aussi peu avec le Thunder. Fort heureusement, la tendance s'est inversée et Mark Daigneault s'est souvenu que le Français, bien que rookie, avait été l'un des meilleurs joueurs de son équipe en 2021.

Depuis la mi-mars, l'ancien joueur de l'ASVEL a vu son temps de jeu augmenter et ses opportunités de briller être nettement moins rares. Ces derniers jours, on note même une grosse montée en régime de sa part, alors que l'équipe joue sans Shai Gilgeous-Alexander, ni Josh Giddey, les deux membres du backcourt titulaire cette saison.

Après avoir inscrit 25 points et 20 points contre Orlando et Denver, Théo Maledon a signé sa plus belle perf de l'année en prolongation à Portland la nuit dernière, avec 23 points, 10 rebonds, 5 passes, 4 paniers à 3 points et la victoire au bout du compte.

Sur cette série de trois matches très encourageants, Maledon a shooté à 51% en global et à 47% à 3 points. Ce n'est qu'un court échantillon et dans un contexte où OKC n'a pas forcément grand intérêt à gagner des matches. D'ailleurs, on imagine que les fans du Thunder ne sont pas ravis de voir le Français s'éclater à nouveau et aider son équipe à compiler quelques victoires et à l'éloigner du podium de la loterie... C'est tout de même remarquable et appréciable quand on se souvient de sa belle saison rookie à plus de 10 points, 3 passes et 3 rebonds de moyenne.

Pourvu que ça dure et que la troisième année de Théo Maledon en NBA soit placée sous le signe de la constance et d'une vraie chance de s'installer durablement avec un rôle important.

. 23 POINTS

10 REBONDS

5 PASSES

4x 3PM Theo Maledon & le @OKCThunder l'emportent à Portland -131 ! #ThunderUp pic.twitter.com/imKctAEdLY — NBA France (@NBAFRANCE) March 29, 2022

