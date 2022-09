Théo Maledon envoyé à Houston dans un transfert impliquant 8 joueurs

Après avoir disputé à peine plus d’une centaine de matches en NBA (8,8 points et 2,9 passes de moyenne), Théo Maledon, 21 ans, découvre déjà les dures réalités d’une ligue où les joueurs sont parfois ramenés à la simple notion de produits échangés dans le cadre d’un transfert entre franchise. Drafté par le Thunder, le Français va poursuivre sa carrière aux Rockets où il vient d’être envoyé quelques jours seulement après avoir repris avec Oklahoma City.

Mo Harkless, lui, connaît bien le froid avec lequel les dirigeants peuvent expédier des pros aux quatre coins du pays. Intégré dans le deal avec Maledon, c’est la troisième fois qu’il est transféré en moins de deux mois. Il ne jouera donc jamais pour le Thunder. Ty Jerome et Derrick Favors vont aussi rejoindre Houston en compagnie d’un second tour de draft. En contrepartie, OKC récupère David Nwaba, Sterling Brown, Trey Burke et Marquese Chriss.

Un échange à 8 joueurs qui bonifie encore un peu plus les finances du Thunder, désormais à 10 millions sous le cap. Le deal devrait avoir peu d’impact sportivement des deux côtés. Pour Théo Maledon, en revanche, c’est un nouveau changement de vie soudain. Il va essayer de se faire une place au sein d’un autre programme en reconstruction, à la différence que les dirigeants et les coaches en place ne l’ont jamais choisi.

Surtout que les Rockets – tout comme le Thunder – ont 18 joueurs sous contrat et vont devoir en couper 3 à l’issue de la présaison. Autrement dit, même pas le temps de digérer l’info : l’international tricolore sera scruté de près lors des matches de préparation. Avec Kevin Porter Jr et Jalen Green devant lui, c’est un rôle en sortie de banc qui l’attend. Le plus dur commence pour l’ancien villeurbannais.