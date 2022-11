Tiens, encore une passe délicieusement folle de Nikola Jokic

Nikola Jokic est un génie de la passe, épisode 678. Tout le monde est bien conscient que le double MVP est un monstre en termes de distribution du jeu et de capacité à trouver des angles inexploités et fréquemment inexploitables pour le commun des mortels de la NBA. Face à San Antonio cette nuit, on a encore eu un exemple de la virtuosité du Serbe en la matière.

Sur le premier angle de caméra, on se dit que c'est une superbe passe, réalisée à une main en mode laser. Sur le deuxième angle, on se rend bien compte que ce qu'il a réussi est prodigieux en termes de précision et de vision.

Ok. OKAY. This pass from Jokić 🤯WATCH THE SECOND ANGLE pic.twitter.com/gyN3wpzw9h — Katy Winge (@katywinge) November 6, 2022

Sur ce match, Nikola Jokic a été dominant sans forcer avec 21 points, 10 passes et 6 rebonds à 9/10 en seulement 27 minutes. Le "Joker" y va mollo sur le scoring dans ce début de saison, mais ses statistiques (20.3 points, 10.8 rebonds et 9.2 passes de moyenne) restent époustouflantes et rien ne lui interdit de rêver à une troisième couronne de MVP consécutive.

