Nikola Jokic entre dans l’histoire des pivots, doubler Chamberlain n’est pas anodin

Avec ses deux titres de MVP, Nikola Jokic avait déjà de bonnes chances d'être bien classé dans un ranking théorique des meilleurs pivots de l'histoire lorsqu'il aura raccroché. S'il espère évidemment se construire un palmarès collectif, le Serbe a aussi comme arguments des statistiques invraisemblables depuis le début de sa carrière.

La nuit dernière, Jokic a réalisé ce dont peu de joueurs pourront se vanter au cours d'une vie : il a dépassé Wilt Chamberlain dans un classement. S'il n'a pas - et n'aura peut-être jamais - l'aura et la renommée gargantuesques du "Stilt", le "Joker" l'a dépassé au plus grand nombre de triple-doubles pour un pivot.

Lors de la victoire des Nuggets contre le Thunder, Nikola Jokic a compilé 15 points, 13 rebonds et 13 passes, pour enregistrer le 79e triple-double de sa carrière. C'est un de plus que Chamberlain. Aucun autre intérieur ne peut se vanter d'avoir autant vu la vie en 3D.

Jokic n'a que 27 ans et a donc encore le temps de grimper au classement général. Il peut parfaitement espérer dépasser LeBron James (105), Jason Kidd (107) et Magic Johnson (138). Pour le top 2 (Russell Westbrook, 194, et Oscar Robertson, 181), il va quand même falloir cravacher. Il y a aussi le phénomène Luka Doncic, déjà 10e au classement all-time avec 48 triple-doubles à seulement 23 ans...

