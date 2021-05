Tim Duncan émouvant pour parler de Pop, « un être humain exceptionnel »

Tim Duncan est entré au Hall of Fame samedi. Le moment le plus fort de son discours concerne évidemment Gregg Popovich.

Tim Duncan l'a reconnu, ce speech qu'il a dû prononcer pour entrer Hall of Fame était stressant pour lui. La légende des San Antonio Spurs, accompagnée sur scène par son ancien coéquipier David Robinson, s'en est finalement très bien sortie. Et de ce discours est évidemment ressorti le passage où il a évoqué sa relation avec Gregg Popovich.

Il n'était pas prévu que le mythique coach texan soit présent. Son équipe joue deux matches en 24 heures contre Phoenix avant le play-in tournament, mais il a finalement laissé les clés de la boutique à ses assistants et était là pour ce très beau moment.

"Je n'ai pas envie de parler de lui parce qu'après il va m'en vouloir ! Bon, tant pis, désolé Pop, tu vas être énervé contre moi. Coach Pop, après ma Draft, tu es venu sur mon île. Tu as rencontré mes amis, ma famille. Tu as parlé avec mon père. Je croyais que ces choses-là étaient normales. Elles ne l'étaient pas. Tu es une personne exceptionnelle. Merci de m'avoir enseigné le basket et au-delà de ça, qu'il y avait autre chose que le basket. Ce qui se passe dans le monde, la famille... Merci d'être cet être humain exceptionnel".

On se souvient du superbe discours de Gregg Popovich le jour du retrait du maillot de Tim Duncan à San Antonio. Ces deux-là n'ont pas forcément besoin de beaucoup parler de ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre. Quelques mots suffisent pour comprendre ce lien qui a uni l'un des meilleurs coaches de tous les temps et l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du basket.

Tony Parker et Manu Ginobili, que Duncan a remercié pour leur amitié et les moments passés ensemble, étaient eux aussi dans la salle. "Timmy" a plaisanté sur le fait qu'il avait hâte de ne plus être dans cette situation inconfortable et d'échanger sa place avec eux dans quelques années. Nous aussi, on a hâte de voir ça !

