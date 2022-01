Décidément, la saison de Tim Hardaway Jr continue d'être difficile. Prolongé pour 75 millions de dollars sur 4 ans l'été dernier, l'arrière a eu du mal à confirmer sous les couleurs des Dallas Mavericks. Ses statistiques ont notamment chuté : de 16,6 à 14,2 points de moyenne, de 39,1% à 33,6% de réussites à longue distance.

Et la nuit dernière, lors de la lourde défaite contre les Golden State Warriors (92-130), le natif de Californie a été blessé au pied. Après un layup, l'ex-joueur des New York Knicks a souffert d'une fracture du cinquième métatarse du pied gauche.

Pour l'instant, les Texans n'ont pas dévoilé la durée exacte de l'indisponibilité du joueur de 29 ans. Mais pour une telle blessure, on peut envisager une absence de quasiment 4 mois. Et avec un possible retour fin mai, sa saison pourrait donc se finir de cette manière.

Forcément, pour les ambitions des Mavs, il s'agit d'un sérieux coup dur.

"C'est juste de la malchance. J'ai parlé avec lui. Il se sent déçu. Dès que tu te blesses, tu es triste, donc j'ai essayé de le soutenir", a confié Luka Doncic pour ESPN.

Actuellement 5ème à l'Ouest, Dallas va devoir trouver des solutions avec cette longue absence de Tim Hardaway Jr.

