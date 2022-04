Euphoriques après la qualif, les Timberwolves en ont-ils fait trop ?

Patrick Beverley a hurlé de rage et de joie, il a jeté son maillot dans un public en délire et il a même pleuré d’émotion. Pendant de longues minutes, les Minnesota Timberwolves ont célébré… ils ont célébré quoi au juste ? Ah oui, une victoire contre les Los Angeles Clippers et donc leur qualification en playoffs.

Un moment d’euphorie et de communion entre les joueurs et leur public. Des supporters pas forcément gâtés ces dernières années et qui n’ont justement pas eu de nombreuses occasions de fêter le moindre accomplissement. Sauf que le déballage enthousiaste des joueurs de Chris Finch fait maintenant l’objet de moqueries. L’équipe de TNT a par exemple monté ce clip avec la musique de « We are the Champions. »

Kyle Kuzma y est aussi allé de son petit tweet en relayant ce que pensent de nombreux passionnés de basket : en regardant les Timberwolves courir partout en criant, on aurait presque pu penser qu’ils avaient décroché le titre NBA alors qu’ils venaient juste de gagner un match de play-in…

https://twitter.com/kylekuzma/status/1514098539449704449

Les membres de Tweeter et de Reddit nous ont même bien fait marrer en déclarant par exemple que la franchise allait bientôt organiser une parade et tout un tas de petites punchlines dans le genre. C’est vrai que c’est marrant de se moquer mais maintenant que le match est passé, doit-on penser que les Wolves en ont fait trop ?

Alors vu comme ça, ça peut sembler un peu ridicule. Surtout que Beverley et même Karl-Anthony Towns sont des personnages parfois agaçants dans leur attitude ou leur déclaration. Mais d’un autre côté, il est parfois important dans la vie de célébrer même les plus petites victoires. Les apprécier, les comprendre, fait partie de l’évolution. Les Timberwolves n’ont joué qu’une seule série de playoffs entre 2004 et 2022. Et elle a en grande partie été attribuée au passage éphémère de Jimmy Butler.

C’est donc un aboutissement pour ce groupe. Pas une fin en soit, bien sûr, mais la fermeture d’un chapitre et l’ouverture d’un nouveau, que les joueurs espèrent plus glorieux. Ou surtout moins ridicule. Mais il est vrai qu’ils ont désormais intérêt à assurer en playoffs s’ils ne veulent pas que leur célébration épique ressortent en cas de contre-performances face aux Memphis Grizzlies.

Pat Beverley, un talisman irritant, mais un talisman quand même