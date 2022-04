Patrick Beverley est un porte-bonheur pour les Minnesota Timberwolves et même un peu plus que ça. Le meneur teigneux - euphémisme - a joué un rôle fondamental dans la qualification de son équipe pour les playoffs pour la première fois depuis 2018. En saison régulière, bien sûr, mais aussi lors du match de barrage remporté la nuit dernière contre... les Clippers.

On a bien senti que Pat Bev était heureux, pour ne pas dire extatique, d'avoir fait payer à son ancien employeur le fait de l'avoir tradé alors qu'il a contribué à maintenir la franchise à flot avant que Kawhi Leonard et Paul George n'y débarquent.

Dans le money time, son interception sur Reggie Jackson a plié le match et il ne s'est pas prié de célébrer et d'aller directement manifester sa joie devant Steve Ballmer, le propriétaire des Clippers.

here is the moment Pat Bev ripped Reggie Jackson and celebrated right in front of Steve Ballmer sitting courtside pic.twitter.com/waiUJBUdH0 — Rob Perez (@WorldWideWob) April 13, 2022

Quoi que l'on pense du joueur, son impact sur les équipes dans lesquelles il passe est réel. Depuis son arrivée en NBA, il n'a manqué les playoffs qu'à une seule reprise, en 2017-2018, une saison lors de laquelle il était blessé. Sinon, Houston, les Clippers et désormais les Wolves, ont tiré profit de sa présence en tant qu'animateur de vestiaire, leader respecté et défenseur d'élite.

Dans le vestiaire, Patrick Beverley a également fêté sa joie en se filmant avec quelques mois choisis pour ses anciens partenaires...

"On est en playoffs putain. Personne ne me croyait. Les Clippers pourris là ! On l'a fait putain".

Beverley a apporté 7 points, 11 rebonds, 3 passes, 1 interception et un contre. Encore une fois, les Wolves se moquent pas mal de son apport statistique, tant qu'il parvient à jouer les perturbateurs et à rentrer dans la tête des adversaires. Il y en aura bien besoin au 1er tour des playoffs, où Minnesota tentera de créer la surprise contre les Memphis Grizzlies dans une opposition entre le 2e et le 7e de la Conférence Ouest.