Timothé Luwawu-Cabarrot va rejoindre les Hawks

Timothé Luwawu change de crémerie à l'Est. Le 3 and D français quitte Brooklyn pour Atlanta.

Timothé Luwawu-Cabarrot a été un bon soldat avec les Brooklyn Nets ces deux dernières saisons. Sans doute espérait-il poursuivre l'aventure au sein du roster cinq étoiles coaché par Steve Nash. C'est ailleurs que le Français, excellent lors des Jeux Olympiques avec les Bleus, continuera sa carrière en NBA.

Selon The Athletic, "TLC" s'est engagé avec les Atlanta Hawks pour un contrat non-garanti d'une saison. Free agent, le Français sortait d'une saison à 58 matches joués et 18 minutes en moyenne, pour 6 points, mais surtout des qualités défensives et de polyvalence très appréciées.

Il est presque étonnant que Timothé Luwawu-Cabarrot n'ait pas été plus demandé lors de cette free agency. Espérons que les Hawks s'aperçoivent que le profil de 3 and D de l'ancien joueur d'Antibes, 26 ans, peut leur être utile. Il rejoint au final une équipe qui a été plus loin que les Nets en playoffs la saison dernière, même si le rapport de force semble s'être inversé avec le retour des blessés et le recrutement de Brooklyn à l'intersaison.

Timothé Luwawu-Cabarrot, la patience récompensée