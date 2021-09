TJ Warren, les galères s’éternisent, son absence aussi

Les Indiana Pacers ont passé quasiment la totalité de la saison dernière sans l’un de leurs meilleurs joueurs. Ou du moins l’un de leurs attaquants les plus prolifiques. Superstar dans la bulle, en quête de confirmation, TJ Warren n’a joué que quatre rencontres avant de subir une fracture au pied. Son retour est désormais attendu.

Sauf qu’il faudra se montrer patient. En effet, sa rééducation aurait pris du retard et le joueur ne serait pas tout à fait dans les temps. La franchise a d’ailleurs annoncé qu’il pourrait finalement manquer le début de l’exercice à venir. Un nouveau pépin pour une équipe qui cherche à rebondir avec l’arrivée (ou plutôt le retour) de Rick Carlisle sur le banc.

Les Pacers ont plusieurs joueurs talentueux intéressants. Domantas Sabonis, Caris LeVert, Malcolm Brogdon, etc. Et donc TJ Warren. Il tournait tout de même à quasiment 20 points (19,8) par match en 2020. Et même à plus de 30 pions de moyenne sur les 8 matches disputés dans la bulle, avec même un pic à 53 unités.

TJ Warren sur le flanc, vrai coup dur pour les Pacers !