Tobias Harris agacé par les fans des Sixers

Le nom de Tobias Harris ressort fréquemment dans la rubrique des rumeurs de trade à Philadelphie. Lorsqu'il traîne sur les réseaux, Harris ne peut s'empêcher de lire des messages de fans des Sixers qui aimeraient le voir partir. Dans des propos relayés par Gina Mizell du Philly Inquirer, l'ancien joueur d'Orlando a adressé un petit doigt d'honneur à ceux qui souhaitent qu'il soit transféré.

"Les fans de base des Sixers m'échangeraient contre un Cookie au crumble. Mais au final, ils doivent réaliser qu'ils ne récupéreront jamais un ailier de 2,05 m capable de shooter presque à 40% à 3 points, de défendre sur le meilleur joueur adverse, de tirer, de jouer en post-up, de driver et de jouer plus de 70 matches par an.

Je pense que l'on a le talent qu'il faut pour remporter le titre, avec les bons éléments et la bonne culture. Avec un nouveau coach, j'ai hâte de voir ce que l'on va pouvoir faire".

Il reste un an de contrat à Tobias Harris à 39 millions de dollars. La saison dernière, il tournait à 14.7 points et 5.7 rebonds à 38.9% à 3 points et 50% d'efficacité globale. C'est toujours ce salaire rondelet qui gêne les fans des Sixers, plus que le niveau réel du joueur, il est vrai particulièrement solide.

