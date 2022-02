Tom Thibodeau est perdu, survivra-t-il à la décevante saison des Knicks ?

Tom Thibodeau est impuissant cette saison à New York, quelques mois seulement après avoir été élu Coach of the Year.

Voir un Coach of the Year perdre son job peut de temps après avoir reçu sa distinction est déjà arrivé par le passé. George Karl, limogé 29 jours après son sacre en 2013, peut en témoigner. Tom Thibodeau n'en est pas encore là et on lui souhaite tout sauf une fin d'aventure prématurée avec les New York Knicks. Malheureusement, son siège commence légèrement à devenir inconfortable.

New York n'ira pas en playoffs directement, au contraire de l'année dernière, et n'est virtuellement même pas qualifié pour le play-in tournament à l'heure qu'il est. Douzièmes à l'Est, les Knicks ont une fâcheuse tendance à se liquéfier en fin de match ces dernières semaines. Dernier exemple en date la nuit dernière, à domicile contre OKC. Alors qu'Evan Fournier et ses camarades étaient en contrôle, leur finish a été désastreux (8 pertes de balle entre le 4e quart-temps et l'overtime à 9/30 au shoot) et le Thunder a décroché la prolongation, puis la victoire.

Tom Thibodeau, pourtant rompu aux joutes du coaching en NBA, en vient même à faire des erreurs inhabituelles et pénalisantes. Alors qu'il restait 40 secondes à jouer et que les Knicks avaient déjà utilisé un challenge pour faire visionner aux arbitres une séquence 28 secondes plus tôt, Thibodeau... en a posé un autre pour contester un coup de sifflet, oubliant qu'il n'y était pas autorisé. Résultat : un temps mort supprimé et pas d'occasion de préparer un système sur la dernière possession du 4e quart-temps peu après...

"C'est de ma faute. J'ai déconné. J'ai perdu le fil de ma pensée l'espace d'une seconde", a-t-il expliqué devant la presse par la suite.

Selon Ian Begley de SNY, le poste de Tom Thibodeau n'est pas encore clairement menacé, mais sa situation pour la saison prochaine est tout sauf stable. "Thibs" est le choix de Leon Rose, ce qui lui accorde un certain crédit, mais les 25 derniers matches de la saison doivent impérativement faire ressortir des progrès de la part du groupe. Pour le moment, Tom Thibodeau est aussi impuissant que ses joueurs pour trouver une formule qui fonctionne.

