Julius Randle vit une saison un peu compliquée avec les Knicks. Devenu All-Star et MIP lors de sa formidable saison dernière, l'intérieur de New York n'a pas échappé aux difficultés de sa franchise lors de la première partie de saison, là où les fans espéraient le voir encore surnager. Les critiques sont vives autour de l'ancien Laker, qui tourne à 19 points, 10 rebonds et 5 passes de moyenne à 41.7%. Mais au moins Randle peut compter sur le soutien de son coach, Tom Thibodeau.

Interrogé sur les messages parfois très virulents postés pour critiquer Julius Randle sur les réseaux sociaux, "Thibs" a balayé la chose devant la presse.

"Julius Randle est toujours une formidable part de ce que nous faisons. Nous sommes à l'ère des réseaux sociaux et c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Il ne faut pas y prêter attention, ça n'a aucune importance, que ce soit pour des félicitations ou des critiques. On sait tous à quel point il nous est indispensable. C'est comme le coup du quarterback remplaçant. Tout le monde réclame qu'il soit titulaire jusqu'à ce que l'on voit ce que ça donne..."

Julius Randle était absent dimanche lors de la défaite des Knicks à Toronto en raison de son entrée dans le protocole Covid. On ne peut que lui souhaiter que cette pause lui fasse autant de bien qu'à un joueur comme Giannis Antetokounmpo, phénoménal depuis son isolement contraint.

