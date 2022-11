Les New York Knicks sont 9e à l'Est avec un bilan de 6 victoires et 7 défaites. Sur le strict plan comptable, la franchise n'est probablement pas si loin de ce que le front office espérait en début de saison, avec l'envie de rester proche de l'équilibre et des 50% de victoires. Le problème, c'est la manière dont ces défaites interviennent. Les joueurs de Tom Thibodeau ont l'air dépassés lors de la plupart des rencontres qu'ils perdent et il est intolérable de prendre 145 points dans un match sans prolongation contre une équipe comme le Thunder, qui plus est au Madison Square Garden.

Ces prestations susciteraient beaucoup d'inquiétude en interne. D'après Ian Begley de SNY, si les Knicks négocient mal leur road trip à venir, le job de Thibodeau sera clairement menacé.

"Si on voit encore des défaites de ce genre, lors desquelles les Knicks ont l'air horribles, ça chauffera pour Tom Thibodeau. Je pense qu'il y aura un gros changement, que ce soit concernant le coach ou autre chose", a expliqué Begley.

Le "autre chose", ce pourrait être le départ de joueurs avec des gvia des trades (Julius Randle ou Evan Fournier) ou du plus radical avec la fin de l'aventure pour le General Manager Scott Perry, ou le président des opérations basket Leon Rose. Il se peut que James Dolan décide d'être à nouveau interventionniste et prenne des mesures radicales pour réorienter la politique de la franchise. Il l'a déjà fait par le passé et sera peut-être tenté de le faire à nouveau...

