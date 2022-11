Donovan Mitchell pensait vraiment finir aux Knicks

Lors de la dernière intersaison, le Utah Jazz a réalisé un grand ménage. Rudy Gobert a pris la direction des Minnesota Timberwolves. Puis Donovan Mitchell a filé aux Cleveland Cavaliers. Une véritable surprise car l'arrière se retrouvait surtout annoncé aux New York Knicks.

Mais malgré de très longues négociations, les dirigeants new-yorkais ont refusé de satisfaire les exigences XXL de la formation de Salt Lake City. Et finalement, les Cavs ont réussi à s'entendre avec le Jazz, qui n'a même pas donné la possibilité à New York de réagir.

De son côté, Mitchell a également été surpris par ce dénouement.

"L'offre des Knicks ? On m'a dit que c'était RJ Barrett et des tas de choix à la Draft. C'est ce que j'ai entendu. Et je pensais que ça allait se faire. Je pensais que c'était ça. Je suis là (sur la côte Est, ndlr) toute l'intersaison. J'y suis pendant l'été.

Je n'ai jamais dit que je voulais seulement Miami, New York ou Brooklyn. Je ne sais pas d'où ça vient. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit grand chose", a lancé Donovan Mitchell pour The Athletic.