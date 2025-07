Les Nuggets ne vont pas libérer Jonas Valanciunas

Jonas Valanciunas espère obtenir un bon de sortie pour rejoindre le Pana, en Grèce, et évoluer en Euroleague l'an prochain. Mais les Denver Nuggets ne l'entendent pas de cette oreille. La franchise du Colorado n'aurait pas du tout l'intention de libérer le pivot Lituanien. Les dirigeants tiennent à ce que ce dernier honore son contrat.

On peut comprendre les Nuggets, qui ont monté le trade pour faire venir Valanciunas (en cédant Dario Saric). L'ancien joueur des Kings sera payé 10 millions de dollars l'an prochain. La saison 2026-2027 n'est que partiellement garantie et on imagine qu'il pourra alors rejoindre l'Europe. Mais en attendant, jouer pour Denver représente une chance de gagner un titre NBA.

Aucun buyout ne peut être négocié sans l'accord des Nuggets. Et Jonas Valanciunas ne peut pas jouer dans une autre ligue tant qu'il est contractuellement lié à une franchise NBA.