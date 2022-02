Tom Thibodeau, ça commence à sentir mauvais pour lui aux Knicks…

Avec une confiance de plus en plus faible en interne, l'entraîneur des New York Knicks Tom Thibodeau pourrait rapidement être en danger.

La saison de la confirmation n'incarne pas, pour le moment, une réussite aux New York Knicks. Dans le dur, les hommes de Tom Thibodeau ne trouvent pas des solutions. Et le bilan commence à inquiéter : 25 victoires pour 34 défaites (12ème à l'Est).

Dans ce contexte, le crédit du coach new-yorkais devient, petit à petit, de plus en plus faible. Depuis quelques jours, des rumeurs apparaissent concernant un éventuel départ. Et d'après les informations du média SNY, Thibodeau pourrait très bientôt se retrouver sur la sellette !

En effet, avant même le récent fiasco contre les Brooklyn Nets, plusieurs dirigeants des Knicks ont sérieusement perdu confiance en lui ! Ainsi, les reproches fusent désormais en interne concernant les choix réalisés par Thibodeau.

Avec le All-Star Break qui approche sérieusement, les Knicks vont-ils décider de tout chambouler ? En tout cas, l'entraîneur de 64 ans serait considéré comme le grand responsable des problèmes actuels de l'équipe.

Pour provoquer un électrochoc et relancer le groupe, un licenciement de Tom Thibodeau incarne l'un des leviers possibles. Avec l'objectif d'accrocher au moins le Play-In, les Knicks n'écartent aucune piste. Et il faudra donc surveiller avec attention l'évolution de cette situation à New York.

Tom Thibodeau est perdu, survivra-t-il à la décevante saison des Knicks ?