Tom Thibodeau pas inquiet pour son poste, il devrait…

Malgré la saison ratée par les New York Knicks, l'entraîneur Tom Thibodeau refuse de se préoccuper de sa situation personnelle.

Après un retour en Playoffs l'an dernier, les New York Knicks n'ont pas confirmé cette saison. Avec un bilan de 28 victoires pour 40 défaites, les hommes de Tom Thibodeau occupent actuellement la 12ème place à l'Est. Et ils n'ont quasiment aucune chance d'accrocher le Play-In.

Les Charlotte Hornets, au 10ème rang, comptent 5,5 victoires de plus. Autant dire que ça sent très mauvais avec simplement 14 matches à disputer sur la fin de cette saison régulière. Avec cet échec, le poste de Thibodeau semble en grand danger.

Mais de son côté, l'entraîneur new-yorkais refuse de se préoccuper de son sort.

"Si j'ai reçu des garanties par rapport à mon retour la saison prochaine avec l'équipe ? Je ne m'inquiète pas de ces choses-là. Je me contente d'entraîner l'équipe. Entraîner l'équipe, se préparer pour le jour suivant. Me préoccuper de mon cas personnel, je ne l'ai jamais fait. Je sais ce que je mets dans ce travail", a ainsi répondu Tom Thibodeau pour le New York Post.

Encore sous contrat pour trois ans, l'ex-coach des New York Knicks peut pourtant se faire du souci. Avec les investissements réalisés l'été dernier, cette équipe visait au moins les Playoffs. Cette désillusion pourrait donc bien coûter sa place à Tom Thibodeau.

Tom Thibodeau est perdu, survivra-t-il à la décevante saison des Knicks ?