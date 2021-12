Lors d'une conversation en marge des célébrations autour de la 75 année d'existence de la NBA, la ligue a organisé une discussion entre deux icônes du sport croate : Toni Kukoc, l'ancien joueur des Chicago Bulls, et Ivan Rakitic, le milieu de terrain du Séville FC, passé notamment par le grand Barça. L'un et l'autre ont joué avec celui qu'une majorité de gens considèrent comme le GOAT de leur sport respectif : Michael Jordan et Lionel Messi.

Pour Kukoc, qui a remporté trois bagues avec les Bulls entre 1995 et 1998, il y a des similitudes entre MJ et la star argentine, septuple Ballon d'Or, désormais sous contrat avec le Paris Saint-Germain : du génie, certes, mais la faculté de comprendre l'importance de leurs coéquipiers.

"Michael Jordan et Scottie Pippen étaient très conscients de ce que leurs coéquipiers leur apportaient et à quel point chaque individu était important dans le succès de l'équipe. Il suffisait parfois de 5 à 10 minutes sur le terrain pour que des gars apportent quelque chose de spécial. D'une certaine manière, je vois effectivement Leo Messi comme un Michael Jordan et Michael Jordan comme un Leo Messi. Le basket et le foot restent des sports d'équipe et tu as forcément besoin de tous tes coéquipiers pour gagner. Je me sens chanceux d'avoir pu faire partie de quelque chose comme ça", a expliqué Toni Kukoc.

Les Bulls élus plus grande dynastie, l'Europe est encore amoureuse de Michael Jordan

Les Bulls dont Kukoc a fait partie ont récemment été élus plus grande dynastie de l'histoire de la NBA par les fans européens. D'autres votes auront lieu cette saison pour mettre l'avis des fans européens en lumière pour cette 75e année d'existence de la NBA, afin d'élire les deux meilleurs cinq uniquement composés de joueurs européens, mais aussi le meilleur moment d'un joueur européen dans la ligue, ou, du 14 au 20 décembre, le plus beau maillot de l'histoire de la NBA.

