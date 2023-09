Toni Kukoc donne son avis (mesuré) sur le débat MJ vs LeBron

Toni Kukoc a joué et remporté des titres avec Michael Jordan. Ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas ouvert à la discussion sur le débat du meilleur joueur de tous les temps. Interrogé par Scoop B Robinson, le Croate a donné son point de vue sur la pertinence, ou non, d'un débat entre MJ et LeBron Jamesn, ces deux monstres sacrés.

"Il est difficile de comparer des joueurs qui n'ont pas évolué à la même époque et ne sont jamais affrontés. Le basket est comme tout, il évolue et devient meilleur. De nos jours, on peut étudier les anciens joueurs et leurs moves, s'entraîner à les reproduire, mais aussi être plus prêts grâce aux connaissances par rapport à la nourriture et à la préparation.

On peut aussi se débarrasser plus rapidement des blessures, se maintenir en forme... Toutes ces petites chose semblent anecdotiques, mais elles font de vous un meilleur joueur. Après, si on me demande en brut qui est le meilleur entre le Michael Jordan des années 80 et 90, et le LeBron James des années 2000 et 2010, il est impossible de dire que l'un était plus fort que l'autre.

Michael a emmené le basket à un autre niveau sur le plan mondial. LeBron a lui donné la chance à Luka d'être Luka, ou à Jokic d'être Jokic. Michael, je ne le comparerais qu'avec des athlètes comme Tiger Woods pour le golf, Messi ou Ronaldo pour le foot ou Michael Phelps pour la natation. Grâce à ça, même si ça ne me permet pas de dire que Michael était forcément le plus fort, pour moi c'est un GOAT du basketball".

Que l'un des anciens coéquipiers de MJ - à l'exception de Scottie Pippen, avec lequel il est en froid - ne clame pas haut et fort qu'il est forcément meilleur que LeBron est déjà une belle preuve de respect pour ce dernier.

LeBron peut-il atteindre les 40K pts en carrière cette saison ?