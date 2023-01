Tony Parker doit méchamment avoir les oreilles qui sifflent depuis ce matin. Ovationné par le public de l'AccorArena pendant le NBA Paris Game jeudi, "TP" a été nettement moins brossé dans le sens du poil par Stephen Jackson et Dejounte Murray. On vous relayait ce matin la déclaration - un peu extraite de son contexte - sur la déception de Murray par rapport à la manière dont l'ancien meneur des Bleus s'est comporté avec lui à San Antonio. Voici maintenant ce qu'a dit Jackson, avec lequel Tony Parker a joué entre 2001 et 2003.

Ce n'est pas la première fois que "Jax" émet une opinion un peu saignante sur TP, mais il a remis le couvert dans cette discussion avec Murray.

"Je sais quel type de personne est Tony. C'est un grand joueur, il va entrer au Hall of Fame. Mais il est très égoïste. On aurait gagné plus de titres et été plus victorieux s'il avait été moins égoïste. A 16-17 ans, en France, on l'a mis tout en haut. Il est arrivé en NBA, titulaire à 19 ans, sauf que le réveil a été rude.

En playoffs, il a dû affronter des gars comme Stephon Marbury, Jason Kidd... Il était incapable de les gérer, donc on a dû faire jouer Speedy Claxton. Donc je connais le vrai Tony. Il peut tromper tout le monde, mais pas moi. C'est le joueur le plus égoïste avec lequel j'ai jamais joué. Et je dis ça sans que ça ait un rapport avec ce que dit Dejounte. C'est moi qui le dis.

Je ne sais pas comment il a fait pour fonctionner de cette manière aussi longtemps dans le système des Spurs, parce que c'est un système où ils veulent que tout le monde brille. Manu Ginobili était totalement différent. Lui, c'est l'un des meilleurs coéquipiers que j'ai pu connaître".