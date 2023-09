Tony Parker et Skweek dévoilent leur nouvelle émission basket

Tony Parker se mue en animateur. Skweek, diffuseur de la Betclic Élite et de l’EuroLeague, a dévoilé ce vendredi son nouveau show hebdomadaire avec le quadruple champion NBA. Les deux premiers numéros, spécialement dédiés au Hall of Fame, sont prévus les 15 et 22 septembre en la présence de Dirk Nowitzki, Dwyane Wade et Pau Gasol.

️ ", ' !" Quand le légendaire Pau Gasol évoque ses duels face à Kevin Garnett... … pic.twitter.com/dnXjWan0ox — SKWEEK (@skweektv) September 8, 2023

Dès 18 h, chaque vendredi, « TP » s’entourera de la journaliste Lesy Boitrelle et de Stephen Brun « pour discuter basket, sport, mais aussi cinéma, musique, débats de société », explique le diffuseur dans son communiqué. Des « invités prestigieux se joindront à eux » pour l’émission, qui sera diffusée gratuitement sur Skweek. Ils pourront notamment montrer leur « niveau basket » sur un playground, situé dans le studio spécialement construit pour ce projet.

« J’aimerais créer une émission fun, avec de vrais débats, dans laquelle il y ait un peu de piment », a expliqué Tony Parker à L’Équipe. « M’inspirer un peu de First Take ou Undisputed aux États-Unis. Mais j’aimerais aussi parler de sujets difficiles, mais surtout créer un show où on dit ce qu’on pense. »

