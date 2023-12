Tony Parker : “Mon Ronaldo, c’était Manu Ginobili”

Cette semaine, Tony Parker a accueilli Zinédine Zidane dans son émission, le Sweek Show by Tony Parker, sur Skweek TV. Les deux légendes du sport français ont échangé des souvenirs et des points de vue intéressants, notamment sur ceux qui ont été leurs coéquipiers préférés en termes de niveau de jeu et de créativité.

Lorsque Zidane a évoqué Ronaldo ("le vrai" pour tous les gens nés avant l'an 2000), Parker a immédiatement convoqué le souvenir de ses années avec Manu Ginobili, qui était dans la même veine que le phénoménal brésilien.

« Mon Ronaldo, je dirais que c'était Ginobili pour moi. Argentin, gaucher, il faisait des trucs que tu ne voyais pas tous les jours. A l'entraînement, il était toujours en train d'essayer des trucs que tu ne fais pas en match. Et il disait toujours : 'Peut-être qu'un jour, je te le ferai'. Et après il le faisait en match, il essayait, tellement il était fou dans sa tête. Au niveau de la création, c'est le joueur le plus unique avec lequel j'ai joué. Duncan c'était le plus fort, mais Ginobili c'était le plus unique ».

Les amateurs de football trouveront forcément intéressant ce qu'explique justement Zinédine Zidane sur Ronaldo.

« Il te disait ‘aujourd’hui, je vais te mettre deux petits ponts’. C’était marrant et à l’arrivée il le faisait, parce que si tu annonces quelque chose et que tu ne le fais pas, tu te fais chambrer par tout le monde. Est-ce que c’est le joueur le plus talentueux avec lequel j’ai joué ? Oui, je le mets partout. C’est un plaisir d’être avec des mecs qui te procurent quelque chose en étant à côté de toi.

Est-ce qu’il était plus talentueux que moi avec le ballon ? Oui, rien à voir. Et en plus, c’était une bonne personne. Quand tu allies les deux, tu as le mec, le phénomène, et quelqu’un qui te fait rire, qui a toujours la bonne blague. C’était parfait ».

L'émission en entier avec Tony Parker et Zinédine Zidane

