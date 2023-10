Tony Parker triste de la décision de Joel Embiid : “Une raquette Victor-Embiid, ç’aurait été un truc de malade”

Comme beaucoup de Français, Tony Parker a suivi de près le processus qui a abouti à la décision de Joel Embiid de représenter les Etats-Unis aux prochains Jeux Olympiques, plutôt que la France ou le Cameroun. Dans son émission, le Skweek Show by Tony Parker, l'ancien meneur de jeu des Bleus a livré son opinion sur ce choix qui en a contrarié plus d'un. "TP" reconnaît avoir été surpris.

"Je ressens plus de la tristesse parce que c'est lui qui a fait la démarche, qui a voulu avoir un passeport français. Donc ce retournement de situation est un peu bizarre. Boris Diaw et Jean-Pierre Siutat me tenaient au courant et ils étaient confiants. Je ne sais pas ce qui s'est passé, il faudrait demander à la personne concernée.

C'est vraiment dommage parce qu'un raquette Victor Wembanyama-Joel Embiid, ç'aurait été un truc de malade. [...] Je suis plus triste qu'autre chose. Je sais que des gens ont un peu la haine parce que c'est un peu du foutage de gueule, entre guillemets, à leurs eux, mais je me dis que c'est surtout dommage".

Dans cet épisode du Skweek Show, vous pouvez également retrouver les avis de Jerémy Nzeulie, l'international camerounais, qui déplore le message envoyé par Joel Embiid à la future génération de joueurs africains.

