Il paraît que le basket, c’était mieux dans les années 90. Avec du jeu plus défensif, plus brutal, des stars plus authentiques et moins tentées de se réunir les unes avec les autres. Enfin ça, c’est surtout le cliché. Mais la NBA était évidemment différente. Mieux ? C’est juste une question de point de vue. Les plus nostalgiques pencheront vers le oui. En revanche, ce qui semble évident, c’est que plusieurs des plus grands basketteurs de l’Histoire ont joué durant cette décennie qui fait encore parfois figure de référence. C’est parti pour un top-10 d’anthologie.

Mentions honorables

Tim Duncan

Il aurait pu être drafté en première position en 1995 ou donner une dimension encore plus légendaire à la célèbre promotion 1996. Mais non, Tim Duncan voulait aller au bout de son cursus à Wake Forest avant de débarquer chez les pros, en 1997. Du coup, seulement deux saisons dans les 90’s, ça fait bien évidemment trop juste pour figurer dans le classement. Mais quelles saisons ! Avec même un titre et un trophée de MVP des finales en 1999, alors qu’il n’était que sophomore. Tellement fort qu’il fera dire à Charles Barkley « j’ai vu le futur de la ligue et il porte le numéro 21. »

Dikembe Mutombo

Parce qu’il n’y a pas que l’attaque dans la vie. Ben oui, ce sont les années 90. Le basket dur, de bonhomme, où ça défendait fort et ça se castagnait dans la raquette. C’est ce que disent les puristes, non ? Cinq fois All-Star, trois fois DPOY et trois fois leader de la ligue aux contres entre 92 et 99. Impossible de ne pas mentionner Dikembe Mutombo. No, no, no. Puis n’oublions jamais que c’est lui qui a donné lieu à la punchline spectaculaire « Nique ta grand-mère d’côté d’ta mère avec la bite à Mutombo. »

Dennis Rodman

Certainement pas le plus talentueux, clairement pas le plus mauvais non plus mais décidément le plus fou. Le meilleur rebondeur de tous les temps, un défenseur extraordinaire, un athlète hors du commun. Un grand malade.

Dennis Rodman : Rebel Without a Pause

Gary Payton

« The Glove. » Là aussi un défenseur incroyable. Mais aussi l’un des meilleurs meneurs de sa génération avec une capacité déconcertante à planter 20 points tout en claquant 8 à 9 passes. Mais il ne faisait pas peur à Michael Jordan.

Alonzo Mourning

Le truc relou, en jouant à l’ère des pivots dominants, c’est qu’être un excellent pivot ne suffit pas à se faire une place dans le top-10.

Reggie Miller

Le tueur du Madison Square Garden. L’un des meilleurs shooteurs de tous les temps, malgré une mécanique dégueulasse. Le pire ennemi de Michael Jordan. Un assassin clutch qui s’est affirmé comme le plus grand joueur de l’Histoire des Pacers. Mais il était quand même moins fort que sa sœur Cheryl.

Reggie Miller, légende NBA unique et pire ennemi de Jordan

LeBron James

Le King aime trop faire l’ancien qui a tout vu, tout connu. Bon, d’un côté, c’est un peu vrai. Du coup, on en déduit qu’il a sûrement été l’un des meilleurs joueurs dans les 90’s.

Moustapha Sonko

Les vrais savent. Si tu ne sais pas, il y a d’autres sites de basket pour toi. (Non je déconne reste on a besoin de faire des pages vues.)

Teresa Weatherspoon

La G.O.A.T avant Diana Taurasi. Elle reste celle qui a mis le tir le plus iconique de la ville de New York.

Stephen Curry

Oui il n’a rien à faire là mais juste pour rappeler aux haters que Stephen Curry (et d’autres superstars actuelles) aurait dominé aussi dans les 90’s.

LE TOP COMMENCE !