League Pass Ranking : Le grand classement des équipes NBA qu’on a envie de regarder

Notre rédaction s'est posée pour concocter son classement des équipes les plus sexy et les plus cool à regarder cette saison.

30. Utah Jazz

Pourquoi il faut les regarder ? Déjà que personne ne voulait les voir jouer quand il y avait encore Rudy Gobert et Donovan Mitchell… la seule raison de brancher son League Pass, c’est pour assister de près à la renaissance de Lauri Markkanen avant que la franchise le laisse au repos fin mars pour tenter de récupérer Victor Wembanyama.

29. Washington Wizards

Pourquoi il faut les regarder ? Parce que ça va être drôle de les voir essayer de gagner des matchs pendant que tout le monde essaye d'en perdre… mais les perdre quand même. Puis les voir essayer de trader Bradley Beal en comprenant leur erreur, mais se souvenir qu'ils lui ont donné une no-trade clause. Pour ceux qui savent, le développement de Deni Avdija risque d'être aussi assez intéressant.

28. San Antonio Spurs

Pourquoi il faut les regarder ? Pour comprendre qui seront les futurs coéquipiers de « Wemby. » Et pour les gros tomars de Keldon Johnson.

27. Oklahoma City Thunder

Pourquoi il faut les regarder ? Parce qu’il y a bien un jour où le Thunder essaiera de gagner des matches et qu’on pourra enfin savoir si tous ces jeunes prospects peuvent vraiment tenir la route. Et puis, rien que pour voir Josh Giddey, cheveux au vent, trouver des angles impossibles de passes.

26. Detroit Pistons

Pourquoi il faut les regarder ? Parce que l'air de rien la reconstruction des Pistons commence à avoir de la gueule et que si Cade Cunningham confirme tout le bien qu'on pense de lui, Detroit pourrait vite devenir un « caillou dans la godasse dont [pas mal d'équipes ne pourront se] défaire », pour paraphraser le grand poète français du XXème siècle, Didier Morville.

25. Orlando Magic

Pourquoi il faut les regarder ? Parce que Paolo Banchero peut déjà faire du grabuge et que Franz Wagner est un très beau jeune joueur de basket. Pour le reste, ça risque d'être moche. Très moche.

24. Houston Rockets

Pourquoi il faut les regarder ? Pour les mains en or et le footwork d'Alperen Sengun, que malheureusement on ne verra pas si souvent puisque cela impliquerait de mettre le projet "Tanking for Wemby" en péril. Sinon, les premiers pas de Jabari Smith et la saison sophomore de Jalen Green vaudront quand même le coup d'œil.

23. New York Knicks

Pourquoi il faut les regarder ? Les vieilles addictions, c'est traître. Chaque année on espère un soubresaut des Knicks pour nous faire dire que, ça y est, ils sont de retour. Et on attend les intros du speaker du Garden qui lance des "YOUR. NEW. YORK. KNIIICKS" comme si cette saison allait être celle du renouveau. Parce qu'on a aussi envie de voir si ce ne serait pas celle où RJ Barrett passe un cap et se paye un costume de All-Star. A part ça…

22. Indiana Pacers

Pourquoi il faut les regarder ? Pour Tyrese Haliburton et son association avec Benedict Mathurin. Par contre, ça va vite devenir moche une fois que Buddy Hield et Myles Turner auront été transférés.

21. Chicago Bulls

Pourquoi il faut les regarder ? Parce qu’Alex Caruso va encore nous sortir quelques séquences cultes dont il a le secret.

20. Charlotte Hornets

Pourquoi il faut les regarder ? Aussi longtemps que LaMelo Ball jouera aux Hornets, Charlotte aura un potentiel de highlights élevé. Bien plus élevé que son nombre de victoires.

19. Toronto Raptors

Pourquoi il faut les regarder ? C’est jeune et ça joue bien ! Toronto est clairement une équipe sous-estimée. Un cinq avec cinq extérieurs mobiles qui défendent et courent, c’est le kiff !

18. Atlanta Hawks

Pourquoi il faut les regarder ? Pour le tandem tout frais entre deux All-Stars dans le backcourt. Dejounte Murray et Trae Young vont-ils réussir à briller ensemble ? Il faudra suivre ça avec attention.

17. Sacramento Kings

Pourquoi il faut les regarder ? Déjà, pour la même raison que ce qui pousse les fans de films catastrophe à toujours regarder le suivant. On a envie de voir de quelle manière ça va partir en sucette malgré les bonnes intentions de départ et la qualité apparente de l'effectif. Ensuite, parce qu'il y a quand même des joueurs intrigants, notamment le rookie Keegan Murray, et de vraies chances d'aller au moins au play-in tournament, 17 ans après leurs derniers playoffs…

16. Boston Celtics

Pourquoi il faut les regarder ? Parce que ce sont les finalistes en titre ; qu’avant de craquer en finales, Jayson Tatum avait signé des playoffs de dingue ; que le bordel en coulisses va en faire un « soap opera » passionnant (préparez le popcorn) ; que l’équipe devra se montrer plus soudée que jamais ; et que Jaylen Brown a l’air d’avoir pris les rumeurs de trade qui l’ont entouré cet été aussi personnellement que Jordan avec Isiah Thomas, Jerry Krause, Clyde Drexler, son coiffeur, Patrick Ewing, Reggie Miller, la voisine d’une cousine de son grand-père, les Knicks…

15. Philadelphia Sixers

Pourquoi il faut regarder ? Ces dernières saisons ont livré quelques tendances qui ne jouent pas en faveur de Philly. Il est de plus en plus difficile de gagner avec un big man qui poste beaucoup (oui, il ne fait pas que ça) et qui peine à aligner plus de 60 matches ; avec Doc Rivers sur son banc ; avec un James Harden monopoliseur de balles et en déclin physique. Mais… mais il y a un univers où tout ce talent s’articule bien ensemble et où les Sixers sont injouables et passionnants à observer - sur les 21 matches que le Franco-Américano-Camerounais et le Barbu ont joué ensemble, quand ils étaient ensemble sur le terrain, Philadelphie outscorait ses adversaires de 15,5 pts sur 100 possessions ! Aucun doute que cette équipe sera intéressante à suivre… en saison régulière. En playoffs, faudra qu’Embiid se mue en vrai leader et que le backcourt Harden-Maxey limite les sessions portes ouvertes.

14. Los Angeles Lakers

Pourquoi il faut les regarder ? Parce que c’est la merde à L.A. Enfin c’était la merde l’an dernier. Nouveau feuilleton cette saison, avec un Russell Westbrook reconduit. Pendant combien de temps sera-t-il titulaire ? Quel est le cinq idéal pour les Lakers ? Il y a trop de questions. Trop de raisons de suivre cette équipe. Sans même mentionner LeBron James qui devrait devenir le meilleur marqueur de tous les temps cette saison.

13. Phoenix Suns

Pourquoi il faut les regarder ? Après tout, ça reste une équipe capable de pratiquer du super basket avec Chris Paul aux commandes. Puis nous ne sommes pas à l’abri d’un petit beef entre Deandre Ayton et Monty Williams.

12. Miami Heat

Pourquoi il faut les regarder ? Parce que, comme chaque année, qu’ils soient classés 6ème ou 1er à l’Est, personne ne va parler du Miami Heat… Sauf les équipes de playoffs qui feront tout pour ne pas avoir à croiser leur chemin. Certains « trust the process », nous on « trust Spo' et ses douze salopards ».

11. Memphis Grizzlies

Pourquoi il faut les regarder ? Ja Morant fait partie de ces joueurs qui justifient à eux seuls de cliquer sur le match de son équipe sur le League Pass. Il y a toujours cette possibilité qu'il décolle pour essayer d'emplafonner un mec auquel il rend 30 centimètres et c'est assez jouissif. Collectivement et notamment dans l'effort, Memphis était déjà un must l'an dernier et on veut voir si c'était une saison opportuniste ou un vrai signe pour le présent et le futur. Un point bonus pour le spectacle que représente la vue de Steven Adams en train de soulever des humains de 125 kg comme s'ils en pesaient 30.

10. Portland Trail Blazers

Pourquoi il faut les regarder ? Pour Damian Lillard baby ! Beaucoup ont oublié à quel point il peut faire décoller les fans. Pas nous. On a hâte de le retrouver en forme sur les parquets. Les Blazers, ça envoie toujours du lourd offensivement. Encore plus avec Anfernee Simons et Shaedon Sharpe au côté de Dame D.O.L.L.A.

9. Milwaukee Bucks

Pourquoi il faut les regarder ? Peut-être parce que c’est l’équipe qui jouera jusqu’en juin et soulèvera le trophée NBA. En gros, une saison régulière pour les observer afin de bien comprendre les enjeux des playoffs.

8. Los Angeles Clippers

Pourquoi il faut les regarder ? L’effectif le plus profond de toute la NBA ! Peut-être l’une des équipes les plus intrigantes tant elle peut faire mal au complet.

7. Minnesota Timberwolves

Pourquoi il faut les regarder ? L’une des équipes les plus intrigantes à suivre. De la cohabitation avec KAT à la connexion naissante avec D-Lo, en passant par les perspectives flippantes sur des actions type « double drag » avec deux bigs de cette dimension, sans oublier la tronche que peut prendre la défense des Wolves, l’arrivée de Rudy Gobert devrait faire basculer Minnesota dans une autre dimension. Tout comme le développement d’Anthony Edwards. Offensivement comme défensivement - il sera toujours naïf off-ball, mais il semble déter à stopper soir après soir le meilleur extérieur adverse.

6. Brooklyn Nets

Pourquoi il faut les regarder ? Tout le monde adore le bordel. La NBA, c’est du divertissement. Et Brooklyn, c’est devenu une série Net(s)flix. L’explosion semble tellement proche. Soit ça sera vite le chaos, soit les Nets s’affirmeront comme l’une des meilleures équipes de la ligue avec trois superstars. Dans les deux cas, ça vaut le coup d’œil.

5. Denver Nuggets

Pourquoi il faut les regarder ? Le jeu le plus fluide de la ligue après les Warriors. Avec un génie aux commandes, Nikola Freaking Jokic. Ça va plaire aux amateurs de beau basket.

4. Cleveland Cavaliers

Pourquoi il faut les regarder ? les Cavs ont été aussi surprenants que kiffants en défense la saison dernière et on a très envie de voir s'ils peuvent, Evan Mobley en tête, garder ce niveau, tout en intégrant Donovan Mitchell. Mobley, à lui seul, vaut le détour et on a hâte de voir jusqu'où il peut déjà aller sur sa saison sophomore. Darius Garland qui joue au basket, c'est aussi un régal sur le plan esthétique et il n'y a aucune raison de s'en priver.

3. Dallas Mavericks

Pourquoi il faut les regarder ? Parce que chaque soir, on peut assister à une œuvre d’art. Parce que le Petit Prince est encore trop talentueux et trop frais pour que son attitude verrati-esque avec l’arbitrage nous donne envie de changer de match - mais le point de bascule approche… Parce qu’on veut le voir prendre le contrôle de la ligue. Et parce qu’on veut voir ce que J-Kidd va nous sortir pour que ces Mavs ne se noient pas en devenant une version 3.0 des Rockets de Morey.

2. New Orleans Pelicans

Pourquoi il faut les regarder ? Parce qu'il y a le retour de Zion, évidemment, et ces frissons de puissance old school qu'il nous a fait ressentir la seule saison lors de laquelle il a joué. Mais ce n'est pas tout ! La puissance offensive du tandem McCollum-Ingram, la défense dingue de Herb Jones avec son nom de jazzman des années 50, mais aussi les interceptions d'escroc de Jose "Grand Theft Alvarado"... Bref, il y a de quoi être diverti cette saison. Et si c'est un fiasco, il restera toujours l'exquise nourriture cajun.

1. Golden State Warriors

Pourquoi il faut les regarder ? La meilleure équipe de la ligue, l’une des plus belles à voir jouer, un Klay Thompson qui peut prendre feu à tout moment, les dingues de Stephen Curry, le joueur le plus fantasque du monde, la progression des jeunes comme James Wiseman ou Jonathan Kuminga, les éventuelles embrouilles entre Draymond Green et n’importe lequel de ses coéquipiers… Les Warriors, c’est la base immanquable du League Pass.

Fait par Shaï Mamou, Julien Deschuyteneer, Théophile Haumesser et Antoine Pimmel.