Anthony Edwards se voit comme un grand défenseur cette saison

Dans ses deux premières saisons, Anthony Edwards a impressionné par ses qualités offensives. L’arrière très athlétique des Wolves s’est construit une réputation de dunkeur féroce et de scoreur redoutable. Cette année, ses objectifs sont essentiellement défensifs.

Ce que l’on retient pour le moment du premier choix de la draft 2020, ce sont ses actions spectaculaires. Ce sont également ses 25,2 points de moyenne sur ses premiers playoffs, avec une efficacité remarquable. Cependant, les ambitions de Minnesota ont été décuplées par l’arrivée de Rudy Gobert cet été. Pour cette raison, Edwards a l’intention de faire évoluer son jeu lui aussi.

D’après le journaliste Dan Moore, l’arrière a assuré qu’il défendrait le meilleur attaquant adverse la majorité du temps cette saison. De cette manière, il compte bien décrocher sa place dans une All-Defensive Team à la fin de l’année. Un objectif qui semble lui tenir à cœur. Une promesse de training camp, certes, mais un développement intéressant pour le joueur de 21 ans.

Rapide, fort et explosif, Anthony Edwards a un réel potentiel défensif à exploiter. Et si les Wolves étaient la 13e meilleure défense de la ligue en 2021-2022, ils devraient passer un cap cette saison. L’évolution d’Ant-Man et de Jaden McDaniels, couplée à l’arrivée de Rudy Gobert, pourrait transformer Minneapolis en une véritable forteresse.

En sacrifiant de nombreux picks cet été, la franchise a décidé de se concentrer sur le court terme pour viser le titre. La progression des plus jeunes joueurs, des deux côtés du terrain, sera l’une des clés de sa réussite. Cet engouement devra maintenant se confirmer sur les parquets, lorsque cela compte réellement.

La NBA enquête sur Anthony Edwards, les Wolves très déçus