Retour sur les matches de l'Elite Eight du Tournoi NCAA et le programme du Final Four où un alléchant classique Duke-UNC se profile !

L'issue du Tournoi NCAA approche ! On connaît désormais le Final Four de l'édition 2022, depuis les deux dernières rencontres disputées dimanche.

La belle histoire du Petit Poucet Saint Peter's cette fac jésuite du New Jersey, s'est arrêtée sans surprise contre North Carolina (#8) après une victoire sans appel des Tar Heels (69-49) et de leur meilleur joueur sur ce tournoi, Armando Bacot (20 pts, 22 rbds). Les 6 contres de l'intérieur des Peacocks, KC Ndefo, ne sont pas passés inaperçus.

Pour obtenir sa place en finale, UNC devra disputer un classique face à l'ennemi. Comme un symbole, Duke et North Carolina s'affronteront pour le dernier Final Four de Coach K. Les Blue Devils ont disposé d'Arkansas (78-69) sans vraiment trembler et avec une bonne répartition du scoring entre AJ Griffin (18 pts), Paolo Banchero (16 pts) et Wendell Moore Jr (14 pts).

Kansas a tremblé une mi-temps face à Miami, avant de lâcher les chevaux après le repos en passant un violent 47-15 aux Hurricanes. Les Jayhawks de Bill Self seront eux opposés à Villanova. Les Wildcats, champions deux fois ces 6 dernières années, ont géré Houston, notamment grâce à un double-double (16 pts, 10 rbds) de Jermaine Samuels.

Les résultats de l'Elite Eight

Villanova (2) - Houston (5) : 50-44

Duke (2) - Arkansas (4) : 78-69

Kansas (1) - Miami (10) : 76-50

North Carolina (8) - Saint Peter's (15) : 69-49

Le programme du Final Four NCAA

Dans la nuit de samedi à dimanche

Kansas (1) - Villanova (2), à 0h10

Duke (2) - North Carolina (8), à 2h50

