Tournoi NCAA : Le champion est tombé, Banchero et Holmgren toujours là

Le 2e tour du Tournoi NCAA est fini. On revient sur ce qui s'y est passé et sur les performances des gros prospects NBA notamment.

On connaît les affiches du Sweet Sixteen du Tournoi NCAA 2022 après les batailles du 2e tour disputé ce week-end.

Pas de back to back pour Baylor

Baylor, le tenant du titre, ne pourra pas imiter le Florida de Joakim Noah, dernière équipe à avoir réussi un back to back en NCAA. Les Bears ont été battus (86-93) en prolongation par North Carolina. Les Tar Heels ont profité des 30 points de RJ Davis, des 26 du barbu Brady Manek, expulsé en cours de route pour une flagrante, et du double-double d'Armando Bacot (15 pts, 16 rbds).

UNC se verra proposer une affiche face à UCLA, facile vainqueur (72-56) de St Mary's en Sweet Sixteen.

Les gros prospects NBA : Holmgren, Banchero et Ivey qualifiés, pas Jabari Smith

A l'exception de Baylor, les têtes de série n°1 seront présentes au Sweet Sixteen, ce qui veut dire que l'on verra Chet Holmgren (Gonzaga), Paolo Banchero (Duke) et Jaden Ivey (Purdue) continuer de se disputer les faveurs des scouts NBA.

Mené de 10 points à la pause par le Memphis de Penny Hardaway, Gonzaga s'est repris en 2e mi-temps dans le sillage de Drew Timme (25 pts, 14 rbds, 4 pds). Chet Holmgren a été un peu plus discret que lors du match d'ouverture mais néanmoins précieux : 9 points, 9 rebonds, 4 contres et 2 passes. Les Bulldogs seront opposés à Arkansas, qui a disposé (54-48) de New Mexico State.

Auburn aurait aimé être de la partie, mais le talent de Jabari Smith n'a pas suffi à éviter l'upset contre Miami (79-61). Malgré son double-double (10 pts, 15 rbds), Smith est passé à côté de son match en attaque (3/16) et s'est même retrouvé du mauvais côté d'un poster sur ce dunk d'Isaiah Wong. Les Hurricanes et leur révélation du tournoi retrouveront une autre équipe surprise, Iowa State, qui a contrarié Wisconsin (54-49).

ISAIAH WONG PUT HIM IN THE RIM. pic.twitter.com/Ctd3A0blha — SLAM University (@slam_university) March 21, 2022

Duke a entretenu le rêve de départ en retraite avec un titre de Coach K, en venant à bout (85-76) de Michigan State. Paolo Banchero a de nouveau été séduisant et a fini meilleur marqueur du match avec 19 points, 7 rebonds et 4 passes à 8/14. Les Blue Devils devront passer par-dessus Texas Tech, victorieux de Notre Dame (59-53), pour atteindre l'Elite Eight. Les deux Français des Red Raiders, Clarence Nadolny et Daniel Batcho, ont joué 9 et 4 minutes lors de cette partie.

Banchero with the smooth catch-and-shoot 3. pic.twitter.com/LmpwRzFybU — Derek Murray (@DMurrayHoops) March 20, 2022

Enfin, Jaden Ivey (18 pts), l'arrière de Purdue, a été plein de sang froid en fin de match contre Texas, pour envoyer les Boilermakers en Sweet Sixteen. Ils y affronteront le Petit Poucet et équipe miracle de ce Tournoi NCAA : St Peter's, équipe classée #15 qui a fait chuter Murray State après s'être payé Kentucky.

Les Français : Moussa Diabaté actif et qualifié

Moussa Diabaté et Michigan sont toujours en vie malgré une fin de saison régulière un peu chaotique. Les hommes de Juwan Howard ont déjoué les pronostics et battu Tennessee avec 13 points et 6 rebonds pour l'intérieur français. L'intérieur Henry Dickinson (27 points, 11 rebonds et 4 passes) a été dominateur. Les Wolverines auront fort à faire contre Villanova pour prolonger leur rêve, eux qui ont débuté ce Tournoi NCAA en étant classés #11.

Les résultats du 2e tour du Tournoi NCAA

Villanova (2) - Ohio State (7) : 71-61

Duke (2) - Michigan State (7) : 85-76

Wisconsin (3) - Iowa State (11) : 49-54

Illinois (4) - Houston (5) : 53-68

Arizona (1) - TCU (9) : 85-80, après prolongation

Auburn (2) - Miami (10) : 61-79

Purdue (3) - Texas (6) : 81-71

Texas Tech (3) - Notre Dame (11) : 59-53

Kansas (1) - Creighton (9) : 79-72

Baylor (1) - North Carolina (8) : 86-93, après prolongation

Tennessee (3) - Michigan (11) : 68-76

Providence (4) - Richmond (12) : 79-51

Gonzaga (1) - Memphis (9) : 82-78

UCLA (4) - St Mary's (5) : 72-56

Arkansas (4) - New Mexico State (12) : 53-48

Murray State (7) - St Peter's (15) : 60-70

Le programme du Sweet Sixteen

Gonzaga (1) - Arkansas (4)

Villanova (2) - Michigan (11)

Duke (2) - Texas Tech (3)

Arizona (1) - Houston (5)

Purdue (3) - St Peter's (15)

Kansas (1) - Providence (4)

UCLA (4) - North Carolina (8)

Miami (10) - Iowa State (11)

