Le 1er tour du Tournoi NCAA 2022 s'est poursuivi vendredi. Il n'y a pas eu de séisme aussi puissant que l'élimination de Kentucky la veille, mais quelques prospects NBA se sont signalés et des upsets ont été réussis ici et là.

- Jabari Smith, l'un des trois favoris pour être 1st pick de la Draft 2022, a réussi son entrée en matière avec Auburn dans le Tournoi NCAA. Smith (20 pts, 14 rbds, 4 pds) et les siens se sont assez facilement imposés (80-61) contre Jacksonville State (15). Lee futur lottery-pick a signé l'une des actions de la nuit avec cet énorme dunk en 2e mi-temps.

JABARI SMITH. OH MON DIEU, MEC. PENSE UN PEU À L’HOMME QUI DOIT REVOIR SA FAMILLE APRÈS LE MATCH. 🤯 pic.twitter.com/xYtvCEhOEQ

- Paolo Banchero, son "rival", a aidé Duke à bien lancer la dernière campagne de Coach K avant son départ en retraite. Les Blue Devils ont facilement remporté (78-61) leur match d'ouverture contre CSU Fullerton, avec 17 points, 10 rebonds, 4 passes et 2 contres pour Banchero.

Paolo Banchero is too much 😯 pic.twitter.com/lByI1xvQwv

