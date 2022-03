NCAA : Chet Holmgren brille d’entrée, Kentucky à la porte

Retour sur la première nuit du Tournoi NCAA avec l'énorme match de Chet Holmgren et quelques upsets !

La première soirée de la March Madness a déjà vu quelques sensations se produire. Ce Tournoi NCAA 2022 a démarré fort !

La perf du gros prospect

Chet Holmgren est attendu au tournant dans ce Tournoi NCAA, lui qui aspire à être le n°1 de la Draft 2022, à la lutte avec Paolo Banchero de Duke et Jabari Smith d'Auburn. L'intérieur de Gonzaga a été très actif dans la large victoire (93-72) dessinée en 2e mi-temps des finalistes 2021 : en 29 minutes, Holmgren a compilé 19 points, 17 rebonds, 5 passes, 7 contres et 2 interceptions, histoire de bien étaler sa panoplie.

L'adversaire était faible, mais Chet Holmgren va avoir l'opportunité de briller face à des universités un peu plus solides dans les jours qui viennent.

Les upsets

- John Calipari a perdu son mojo. Le coach de Kentucky a vu son équipe se liquéfier dès son entrée en matière. Malgré leur statut de tête de série n°2, les Wildcats ont été éliminés par St Peter's (15) après prolongation (85-79). Oscar Tshiebwe, dont on vous parlait dans les 10 joueurs à suivre de ce Tournoi NCAA, a fait de son mieux (30 pts, 16 rbds), mais Daryl Banks (27 pts) et sa petit fac jésuite du New Jersey ont tenu le coup pour réussir cette énorme performance.

- Deux équipes classées #5 ont chuté face à des outsiders : Iowa et UConn. Les Hawkeyes du prospect NBA Keegan Murray ont mordu la poussière face à Richmond (67-63), malgré les 21 points et 9 rebonds de Murray. Pour les Huskies, le bourreau s'appelle New Mexico State, porté par son scoreur Teddy Allen (37 pts).

Les Français

- Moussa Diabaté a été gêné par les fautes mais a pu avoir un impact (7 pts, 9 rbds, 2 pds) lors de l'entrée en matière des Wolverines. Michigan (11) a créé une petite surprise (75-63) grâce à une énorme deuxième mi-temps contre Colorado State (6).

- Quentin Diboundje a eu droit à 3 minutes pour se dérouiller les jambes et participer à la facile victoire de Tennessee (3) contre Longwood (14) : 88-56.

Tous les résultats du Tournoi NCAA

Colorado State (6) - Michigan (11) : 63-75

Providence (4) - South Dakota State (13) : 66-57

Boise State (8) - Memphis (9) : 53-64

Baylor (1) - Norfolk State (16) : 85-49

Tennessee (3) - Longwood (14) : 88-56

Iowa (5) - Richmond (12) : 63-67

Gonzaga (1) - Georgia State (16) : 93-72

North Carolina (8) - Marquette (9) : 95-63

UConn (5) - New Mexico State (12) : 70-63

Kansas (1) - Texas Southern (16) : 83-56

Kentucky (2) - Saint Peter's (15) : 79-85, après prolongation

UCLA (4) - Akron (13) : 57-53

Arkansas (4) - Vermont (13) : 75-71

St Mary's (5) - Indiana (12) : 82-53

Murray State (7) - San Francisco (10) : 92-87

San Diego State (8) - Creighton (9) : 69-72, après prolongation