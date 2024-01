Trade entre cancres : Washington récupère deux picks et Bagley, Detroit fait de la place

Les Pistons et les Wizards ont fait un trade ensemble ! Rien de clinquant, mais ça reste notable pour les deux équipes les moins bien classées à l'Est.

Alors que les grandes manoeuvres se préparent pour certains à l'approche de la deadline des trades, les Pistons et les Wizards se sont soutenus moralement et sur le plan des affaires ce dimanche. D'après Adrian Wojnarowski d'ESPN, un trade va être validé entre deux des plus mauvaises équipes de la saison.

En résumé : Marvin Bagley, Isaiah Livers et deux futurs 2e tours de Draft (2025 et 2026) sont envoyés à Washington. En contrepartie, les Pistons récupèrent les deux vétérans que sont Danilo Gallinari et Mike Muscala. L'opération permet à Detroit de se décharger des 12.5 millions de dollars annuels du contrat de Bagley (qui se termine en 2025), en même temps qu'elle amène de l'expérience à un groupe très jeune, grâce à Gallinari et Muscala, eux aussi sur des deals arrivant à expiration.

Les Wizards espèrent eux probablement relancer Marvin Bagley, qui n'a jamais pu trouver régularité et épanouissement sur la durée en NBA, lui qui avait été drafté par Sacramento en 2e position de la Draft 2018, devant un certain Luka Doncic. L'ancien joueur de Duke tourne à 10.2 points et 4.5 rebonds de moyenne à 59% en 18 minutes par match sous les ordres de Monty Williams.

