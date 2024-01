Trae Young compatit avec Victor Wembanyama : “Ils ne lui donnent pas le ballon”

Alors que son coéquipier à Atlanta a ouvert la porte à un retour à San Antonio, est-ce que Trae Young n'est pas celui des deux arrières des Hawks qui a le plus envie de jouer un jour avec Victor Wembanyama ? Après la victoire de son équipe contre les Spurs la nuit dernière et le show Wembanyama en deuxième mi-temps (26 pts), Trae Young a été élogieux au sujet de l'intérieur français, avec une remarque qui ne manquera pas de faire réagir ceux qui considèrent que "Wemby" n'est pas assez alimenté par ses partenaires.

« A chaque fois qu'il est sur le terrain, on sent sa présence et on se demande s'il ne va pas venir contrer nos tirs. En attaque, ils l'ont bien mieux utilisé en deuxième mi-temps en lui donnant ces passes lobées. Je compatis avec lui, parce que parfois il a des positions ouvertes et ils ne lui donnent pas le ballon. Ils l'ont fait en deuxième mi-temps. On a dû en faire plus et je suis content qu'on ait pu gagner à la fin », a expliqué le meneur All-Star au micro de TNT.

Trae Young a pu goûter de près à la capacité de Victor Wembanyama à contrer à peu n'importe quel tir. Young a été scotché trois fois par le n°1 de la Draft 2023, dont deux fois sur la même action et une dernière fois sans même avoir besoin de sauter.

Wemby denies both attempts at the rim 🚫 📺 Hawks-Spurs is LIVE on TNT pic.twitter.com/YHfzs2vY92 — NBA (@NBA) January 15, 2024

Il y a quelques jours, Victor Wembanyama était monté au créneau pour défendre ses coéquipiers face à ces mêmes critiques sur leur supposée refus de lui donner davantage la balle.

« Bien sûr, j’en ai entendu parler, mais ça a toujours été éloigné de la réalité. [...] Je ne suis pas un joueur conventionnel. J’ai eu besoin de temps pour comprendre comment je voulais jouer et comment je devais jouer pour l’équipe. Je pense que tout le monde a eu besoin de temps pour apprendre à jouer avec moi. [...] Personne ne refuse de me passer la balle et je ne refuse de passer la balle à personne. Et dernièrement, ça s’est vu ».

Wembanyama défend ses coéquipiers, accusés de ne pas lui passer la balle