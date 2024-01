Trae Young, DeMarcus Cousins le pousse à quitter les Hawks

Les Atlanta Hawks incarnent l'une des grandes déceptions de la saison. Perçue comme une équipe capable d'être un outsider à l'Est, la franchise de Géorgie occupe seulement la 11ème place à l'Est. Avec des performances très mitigées pour Trae Young et ses partenaires.

Face à cette situation, les dirigeants des Hawks risquent de s'activer avant la deadline des trades le 8 février. Depuis plusieurs semaines, il se dit qu'Atlanta a pris la décision d'arrêter les frais avec Dejounte Murray. Dont le duo avec Young n'a pas eu l'impact attendu.

Et justement, DeMarcus Cousins conseille au meneur de mettre les voiles avant de recevoir des critiques.

"Si je suis Young, je prends de l'avance (pour partir, ndlr). Ce que je crains, c'est qu'il reste là trop longtemps et que, tout à coup, il devienne le méchant. Et même le bouc émissaire. Je sais par expérience comment fonctionnent ces organisations.

Une fois que les choses commencent à s'effondrer, le jeu des reproches commence. En général, c'est d'abord l'entraîneur, puis les joueurs... Donc, si je suis Trae Young, je m'en irai dès que possible", a lancé DMC pour Bully Ball.

L'ex-pivot fait certainement référence à sa période aux Sacramento Kings. Reste à connaître les intentions de Trae Young pour la suite de sa carrière...

Trae Young compatit avec Victor Wembanyama : “Ils ne lui donnent pas le ballon”