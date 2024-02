Trae Young, deux prétendants se dégagent déjà pour cet été…

Longtemps présents dans les rumeurs ces dernières semaines, les Atlanta Hawks n'ont pas bougé lors de la deadline. Pourtant poussés vers la sortie, Dejounte Murray et Clint Capela vont bel et bien finir la saison avec la franchise de Géorgie. Avec l'espoir pour Trae Young et ses hommes de décrocher une place en Playoffs, certainement via le Play-in.

Mais quid de l'avenir de cette équipe ? Pour de nombreux observateurs, le projet des Hawks peut totalement changer dès cet été. Avec éventuellement une immense reconstruction pour laisser les mains libres à l'entraîneur Quin Snyder.

Et certains dirigeants de la NBA, après des discussions avec les Hawks sur cette deadline, ont un sentiment clair : Young va devenir disponible cet été. D'après les informations du journaliste de Yahoo Sports Jake Fischer, des formations sont déjà prêtes à bondir.

Deux prétendants se dégagent déjà : les Los Angeles Lakers et les San Antonio Spurs. Inactifs jeudi, les Angelenos ont conservé tous leurs atouts pour faire venir une troisième star à partir de 2024-2025. Représenté par Rich Paul, Young a le profil idéal pour les Californiens.

Concernant les Texans, ils ont la volonté de rapidement entourer Victor Wembanyama. Sur le papier, une association entre les deux hommes est très prometteuse. Récemment, Trae Young a d'ailleurs vu très grand pour le Français. Avec une petite idée derrière la tête ? En tout cas, il s'agit d'un dossier à surveiller avec une grande attention.

