Trae Young envoie Atlanta en playoffs, les Pelicans sortent les Clippers

On le sentait venir. Après avoir été bien meilleurs lors de la deuxième moitié de saison suite à des débuts ratés, les Atlanta Hawks semblaient en bonne position pour sortir les Cleveland Cavaliers (qui ont connu le destin inverse : brillants et surprenants pendant des mois avant de s’écrouler). Pourquoi ? Parce que les superstars font encore et toujours la différence en NBA. Et à Atlanta, il y a Trae Young.

Le meneur des Hawks a planté 32 de ses 38 points au retour des vestiaires pour achever la jeune équipe de JB Bickerstaff. Une fois la mission froidement accomplie, il s’est retourné vers les supporters des Cavs pour leur faire au revoir de la main. Terrible.

After starting slow, @TheTraeYoung WENT OFF for 32 points in the 2nd half of the #MetaQuestPlayIn to power the @ATLHawks to the #NBAPlayoffs presented by Google Pixel as the #8 seed!

38 PTS | 9 AST | 4 3PM

#8 HAWKS vs #1 HEAT

🏀 Sunday, April 17th at 1pm/et on TNT pic.twitter.com/j1FEXgD0KD

— NBA (@NBA) April 16, 2022