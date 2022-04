Playoffs NBA : De très belles affiches déjà connues !

Les premières affiches des playoffs NBA sont déjà connues et il y aura quelques duels très sympathiques dès le premier tour.

Le moment tant attendu est enfin arrivé. Un léger break, le temps de laisser les participants au play-in se défier pour valider les derniers tickets disponibles, et les playoffs NBA débuteront samedi prochain. Quatre affiches sont déjà connues.

Conférence Est

Milwaukee Bucks (3) vs Chicago Bulls (6)

Les champions en titre ont laissé leurs cadres au repos lors du dernier match de la saison régulière, s’inclinant ainsi contre les Cleveland Cavaliers et perdant ainsi sur le fil la deuxième par les Boston Celtics. Un calcul ? Allez savoir. La franchise du Wisconsin devra se coltiner sa voisine de l’Illinois, longtemps bien classée avant de dégringoler sur les deux derniers mois.

En saison régulière : 4-0 Bucks

Philadelphia Sixers (4) vs Toronto Raptors (5)

Les Philadelphia Sixers seront donc privés de Matisse Thybulle, leur stoppeur défensif, lors des Games 3 et 4 (et éventuellement 6), puisque l’Australien, non vacciné, ne peut pas rentrer sur le territoire canadien. Mais avec Joel Embiid ou encore James Harden, ils ont d’autres arguments à faire valoir. Chapeau aux Toronto Raptors d’avoir fini cinquièmes avec 48 victoires pour une nouvelle saison dite de transition.

En saison régulière : 1-2 Raptors

Conférence Ouest

Golden State Warriors (3) vs Denver Nuggets (6)

Waouh. Ça aurait pu être une affiche de finales de Conférence. Mais les deux armadas, incomplètes, se joueront finalement dès le premier tour. Incomplètes parce que Stephen Curry est incertain pour le début de la série tandis que les Denver Nuggets joueront probablement sans Jamal Murray et Michael Porter Jr. Entre Draymond Green en mission sur Nikola Jokic, Klay Thompson qui enchaîne les belles perfs… le niveau de cette affiche promet d’être dantesque.

En saison régulière : 1-3 Nuggets

Dallas Mavericks (4) vs Utah Jazz (5)

La blessure de Luka Doncic pourrait redistribuer les cartes, même si le Slovène va sans doute serrer les dents pour revenir dès le Game 1. Là encore un duel équilibré entre deux équipes imparfaites. Il faudrait mixer ces deux formations pour fabriquer un candidat au titre idéal.

En saison régulière : 2-2