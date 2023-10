Trae Young, l’heure du réveil après deux matches très maladroits ?

Atlanta a démarré sa saison plutôt timidement, c'est un euphémisme. Les Hawks ont perdu leurs deux premiers match à Charlotte et contre New York à domicile. Ils tenteront d'éviter le 0-3 ce dimanche, en déplacement à Milwaukee. Ce ne sera pas facile, puisque les Bucks font partie des favoris à l'Est et peuvent désormais compter sur Damian Lillard pour épauler Giannis Antetokounmpo. S'ils veulent réussir ce petit exploit, les joueurs de Quin Snyder seront obligés d'espérer que Trae Young parvienne à régler la mire.

Très attendu après une saison passée en demi-teinte et marquée par quelques polémiques sur son individualisme et sa responsabilité dans l'éviction de Nate McMillan, le meneur All-Star se doit de montrer qu'il est capable de faire en sorte que son équipe finisse dans le top 5 à l'Est. Pour le moment, c'est... compliqué. Si on s'en tient à ses stats brutes en points et passes, Trae Young est évidemment dans une position enviable pour le commun des mortels, avec 20.5 points et 10.5 passes de moyenne. C'est surtout au niveau de l'adresse que sa confiance est en berne.

Après un 4/19 contre les Hornets, Young a fait à peine mieux contre les Knicks avec un 4/16. Grâce à son agressivité, il a pu aller 25 fois sur la ligne sur ces deux matches, mais Atlanta a besoin de le voir suffisamment bien dans sa peau pour prendre des tirs avec sérénité et cette dose parfois irrationnelle de confiance qui lui a permis de faire ses plus grosses performances en NBA. Les Hawks aimeraient aussi que leur star ne manque plus de paniers "faciles" pour lui, notamment des lay-up ou des floaters qu'il maîtrise normalement à la perfection.

S'il ne parvient pas à retrouver tout de suite cette adresse, Trae Young doit être en mesure d'être tout de même un playmaker d'élite, ce dont on le sait capable, et s'appuyer sur Dejounte Murray, DeAndre Hunter, Bogdan Bogdanovic ou Jalen Johnson, sans forcer. Il n'est pas le premier joueur à connaître un creux et à devoir s'adapter, au moins provisoirement, à une méforme personnelle.

Les Bucks, comme la majeure partie des adversaires d'Atlanta, vont le cibler en défense, c'est une habitude quasiment depuis son arrivée en NBA. Mais la majeure partie du temps, son énorme apport offensif a permis de compenser ces lacunes. Pour le moment, on peut accorder à l'ancien Oklahaman de garder moral et optimisme, même s'il est un peu frustré de la manière dont il est arbitré.

"Je dois faire mieux dans tous les compartiments. Je réussis à faire des passes décisives, mais je perds trop de ballons et les arbitres ne sifflent pas les contacts sur moi. Je dois composer avec ça. Mais on doit être meilleurs ensemble, écouter ce que nous dit Quin. Et moi, je dois aider mes coéquipiers et mieux gérer les situations que j'ai à gérer. A dire vrai, notre défense a été bonne jusque-là et c'est en attaque qu'on doit se mettre au niveau", a-t-il expliqué devant les médias.

On en saura un peu plus sur ce voeu pieu après cet affrontement avec les Bucks, avant la réception des Wolves dès le lendemain.