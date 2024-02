Trae Young et Scottie Barnes appelés pour le All-Star Game !

Pour compenser les absences de Joel Embiid et de Julius Randle au All-Star Game, la NBA a choisi Trae Young et Scottie Barnes.

Blessés respectivement au genou et à l'épaule, les intérieurs des Philadelphia Sixers Joel Embiid et des New York Knicks Julius Randle, initialement sélectionnés pour le All-Star Game, ne disputeront pas le match des étoiles. Pour les remplacer à l'Est, la NBA a officiellement choisi Trae Young et Scottie Barnes.

Pour le meneur des Atlanta Hawks, il ne s'agit absolument pas d'une surprise. Son absence, parmi les remplaçant, avait beaucoup fait parler en raison de ses statistiques individuelles. Clairement, il avait fait les frais des mauvais résultats collectifs de sa franchise.

Mais sa convocation, la 3ème de sa carrière, semble logique. Pour le jeune talent des Toronto Raptors, il s'agit d'une grande première. Et ce choix reste plus étonnante. Si l'ailier n'a pas volé sa place, on peut se demander si certains joueurs ne méritaient pas un peu plus.

On peut penser à Kristaps Porzingis, qui aurait pu devenir le troisième représentant des Boston Celtics (meilleure équipe de la NBA). Ou même à Jarrett Allen afin de récompenser la grande forme des Cleveland Cavaliers (2ème à l'Est).

Car malgré de bonnes performances, Scottie Barnes ne porte pas les Raptors, seulement 12èmes, sur ses épaules. Mais il sera donc bien présent au ASG !

