Rondae Hollis-Jefferson, un défenseur de plus pour aider les Blazers

Petit coup de mou pour les Portland Trail Blazers. Et ce malgré l’arrivée de Norman Powell ainsi que les retours de blessure de CJ McCollum et Jusuf Nurkic. Peut-être que tout ce beau monde a besoin de reprendre ses marques. En attendant, Damian Lillard manque d’adresse, Carmelo Anthony n’a plus le même punch et l’équipe souffre une nouvelle fois en défense. Résultat : 5 victoires et 5 défaites sur les dix derniers matches avec même une série en cours de deux revers consécutifs.

Les Blazers avaient une opportunité de doubler les Los Angeles Lakers pour s’emparer de la cinquième place et ils sont en train de passer à côté. Pour palier aux soucis défensifs de l’équipe, les dirigeants ont décidé d’engager un joueur supplémentaire. Rondae Hollis-Jefferson débarque donc pour dix jours avec la possibilité de faire ses preuves pour éventuellement finir la saison dans l’Oregon.

Si son recrutement ne devrait évidemment pas changer fondamentalement l’effectif, c’est tout de même une bonne pioche. RHJ reste relativement jeune (26 ans) et c’est un bon basketteur. Un stoppeur intéressant, athlétique, bon rebondeur, passeur correct capable de finir près du cercle. Il tournait à 7 points et 4,7 rebonds de moyenne en seulement 18 minutes avec les Toronto Raptors la saison dernière. S’il s’est retrouvé sans club, c’est essentiellement parce qu’il manque cruellement d’adresse à trois-points (21% en carrière).

Mais pour ça, les Blazers ont déjà tout ce qu’il faut. Avec Lillard, McCollum, Powell ou Anthony, la puissance de feu est là. Il faut maintenant des joueurs solides autour pour combler les brèches. Rondae Hollis-Jefferson peut contribuer. Notamment en poste quatre de petite taille. Ça peut vraiment matcher.

CQFR : Gobert fait une moisson, les Clippers calment les Suns