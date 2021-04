Les résultats de la nuit en NBA

Lakers @ Heat : 104-110

Bulls @ Raptors : 122-113

Cavs @ Thunder : 129-102

Bucks @ Mavs : 101-116

Blazers @ Jazz : 103-122

Suns @ Clippers : 103-113

Pistons @ Kings : 113-101

Gobert roi de la peinture vs Portland

- Le Jazz commençait à sentir le souffle des Suns dans son dos et devait réagir. C'est chose faite après une victoire probante à la maison contre Portland, lors de laquelle Rudy Gobert a fini avec un bon gros double-double des familles synonyme de sa domination dans le secteur : 18 points, 21 rebonds, 2 passes et 1 contre en 32 minutes. De quoi bien aider Donovan Mitchell, en chaleur à la finition avec 37 points à 14/25.

Les Blazers, pour leur part, sont un peu dans le dur et la paire Lillard-McCollum (42 points cumulés, mais à 16/42) ne s'est pas mise au niveau de l'affiche face au leader de la NBA. D'un autre côté, difficile de blâmer Portland pour ne pas avoir gagné à Salt Lake City. Le Jazz en est désormais à... 23 victoires de suite domicile.

🎷 23 straight wins at home for the @utahjazz! 🎷@spidadmitchell (37 PTS) drops 35+ for the 2nd night in a row! #TakeNote pic.twitter.com/bz8SEDW6Wt — NBA (@NBA) April 9, 2021

Beverley éjecté, Rondo brille, les Clippers calment les Suns

- La soirée est vraiment parfaite pour le Jazz puisque derrière, Phoenix a vu sa série de victoires s'arrêter sur le parquet des Clippers. Phoenix a tenu le choc et n'a finalement lâché prise que dans le dernier quart-temps, mais l'impact de Paul George (33 points à 7/9 à 3 points), Kawhi Leonard (19 de ses 27 pts en 2e mi-temps) et bon vieux Rajon Rondo (15 points, 9 passes).

🔥 33 PTS, 7 3PM for Paul George in the @LAClippers W! 🔥 pic.twitter.com/bfKg2Lshyz — NBA (@NBA) April 9, 2021

- S'il devait y avoir prise de bec, on se disait que ce serait entre Rajon Rondo et Chris Paul, qui s'étaient envoyés quelques mandales il y a deux ans. C'est finalement Patrick Beverley qui s'est fait éjecter pour une faute flagrante de niveau 2 sur CP3. Le registre habituel de Pat Bev consiste généralement à viser les genoux, mais c'est cette fois sur un coup de coude au niveau de la hanche de CP3 qu'il s'est distingué. Heureusement, la cible a été à peu près ratée et le meneur des Suns a pu se réceptionner avec une jolie roulade dans la foulée.

Patrick Beverley got ejected after throwing an elbow at Chris Paul. pic.twitter.com/UnCU7zkH1v — Bleacher Report (@BleacherReport) April 9, 2021

Rondo avait plutôt choisi de défier Chris Paul sans mettre de mandales, ce qui est plutôt une bonne idée...

whatever Rondo said to CP3 here had some serious “i haven’t forgotten” energy with it. pic.twitter.com/bV63XeGOSi — Rob Perez (@WorldWideWob) April 9, 2021

Paul, Rondo et Ingram éjectés après une bagarre !

Le retour de Drummond ne sauve pas les Lakers, Oladipo blessé

- Andre Drummond a fait son retour dans le cinq des Lakers pour ses vrais débuts, après avoir dû quitter son entrée en matière il y a quelques jours suite à un problème à l'orteil. Le double-double du nouveau pivot californien (15 pts, 12 rbds) n'a pas suffi à gommer l'écart de qualité entre Los Angeles et Miami. Le Heat, emmené par Jimmy Butler (28 pts), a quand même dû batailler pour se défaire de Lakers tenaces.

- Jimmy Butler a pris ombrage de fait que les Lakers aient switché lorsqu'il a pris possession du ballon et il le leur a bien signifié...

Jimmy Butler qui lâche « Ne faites pas ça ! » après que les Lakers aient switcher 😂😂pic.twitter.com/u5R9bYTzZZ — First Team (@FirstTeam101) April 9, 2021

- On espère que ce n'est pas grand chose, mais c'est quand même l'inquiétude autour de Victor Oladipo (18 pts) du côté floridien. En fin de partie, l'arrière du Heat s'est blessé au genou en montant au dunk et a quitté le terrain en boitant.

Victor Oladipo went to the locker room and was ruled out for the remainder of the game after this dunk. Hope he's OK 🙏 pic.twitter.com/EpR86c8W9f — Bleacher Report (@BleacherReport) April 9, 2021

Porzingis a faim et il le montre

- Les Mavs ont profité de l'absence de Giannis Antetokounmpo pour rebondir face à Milwaukee. Cette fois, pas de contrariété pour Kristaps Porzingis, clairement frustré de ne pas avoir eu de ballons à la fin du dernier match contre Houston. Pour une fois qu'il pouvait enchaîner deux rencontres de suite, le Letton a confirmé sa montée en puissance en signant une copie à 26 points et 17 rebonds. Son tandem avec Luka Doncic (27 pts) a bien fonctionné, mais c'est seulement dans le 4e quart-temps, remporté de 19 points, que les Texans ont pu prendre le large.

Superbe feinte de Kristaps Porziņģis qui a fait genre de donner la balle a un extérieur comme habituellement pour mieux attaquer violemment le cercle 👌 pic.twitter.com/rbpwAq8uTQ — Dallas Mavs France (@DallasMavsFr) April 9, 2021

Chicago enchaîne et gâche l'énorme match de Chris Boucher

- Chicago a enregistré une troisième victoire de rang et carbure vraiment bien en NBA sous cette nouvelle version. Toronto n'est pas l'adversaire de l'année, mais il fallait quand même faire le job. Nikola Vucevic et Zach LaVine ont tous les deux inscrit 22 points et l'apport de Lauri Markkanen (18 pts) en sortie de banc s'est avéré précieux.

Les Bulls ont gâché le match assez fou de Chris Boucher, un peu trop seul du côté des Raptors. L'intérieur canadien a compilé 38 points (record en carrière) et 19 rebonds. Pas de quoi, malheureusement, empêcher Toronto de perdre pour la 15e fois en 18 matches.

Les Raptors ont perdu 122-113 contre les Bulls de Chicago ce soir, mais Chris Boucher a tout donné pour aider son équipe. Il a enregistré 38 points et 19 rebonds, deux sommets personnels. #WeTheNorthpic.twitter.com/basJm7a3Hf — Raphaël Guillemette (@raphael_SRC) April 9, 2021

- Théo Maledon et Jaylen Hoard ont tous les deux eu des minutes pour se mettre en évidence avec OKC, malgré la défaite du Thunder face aux Cavs de Collin Sexton (27 pts). Titulaire, Maledon a fini avec 14 points et 4 passes à 6/17, pendant que Hoard compilait 12 points, 5 rebonds et 2 passes à 4/9 en sortie de banc.

Cory Joseph punit les Kings, qui l'ont tradé à la deadline

- Si les Kings veulent encore croire au play-in tournament NBA, ils ne peuvent pas se permettre de perdre à domicile contre Detroit... Surtout quand c'est un joueur fraîchement envoyé là-bas par leurs propres soins qui leur met la misère. Cory Joseph (24 points, 7 passes) a été l'élément moteur contre son ancienne équipe, avec l'aide d'un revenant, Jahlil Okafor, qui n'avait plus foulé de parquet depuis 2 mois à cause d'une blessure au genou. L'ancienne star de Duke a fait une entrée remarqué avec 11 points en 15 minutes, pour aider les Pistons à remporter ce match.

- Sekou Doumbouya a joué 13 minutes pour 6 points et 3 rebonds, avec un différentiel de +7.