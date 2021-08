Très mauvaise nouvelle pour Aron Baynes

Aron Baynes n’était pas présent avec ses coéquipiers sur le podium Olympique samedi dernier. C’est son coéquipier Patty Mills, héros de la petite finale, qui brandissait sa médaille de Bronze après la victoire de l’Australie contre la Slovénie. Et pour cause, le pivot vivait un moment nettement plus délicat. Selon Shams Charania, il était hospitalisé.

Australia’s Aron Baynes was missing from the Boomers’ medal podium in Tokyo. Tough news: Sources say Baynes remains in the hospital with severe nerve damage in his neck, an injury more significant than initially diagnosed, and could miss the entire 2021-22 season.

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 7, 2021